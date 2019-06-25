25.06.2019 15:21
Haberler » Güncel » Haber

İSTANBUL-KADIKÖY'DE ÇIKAN YANGINDA ÖLEN ÇİFTİN CENAZELERİ TOPRAĞA VERİLDİ

KADIKÖY'de 7 katlı binanın 3'ncü katında çıkan yangında hayatını kaybeden Behzat Barbaros Çehreli ve eşi Ülker Çehreli'nin cenazeleri toprağa verildi.

KADIKÖY'de 7 katlı binanın 3'ncü katında çıkan yangında hayatını kaybeden Behzat Barbaros Çehreli ve eşi Ülker Çehreli'nin cenazeleri toprağa verildi.
Kozyatağı Mahallesi, Bayer Caddesi'nde 7 katlı bir binanın 3. katında pazar günü çıkan yangında Behzat Barbaros Çehreli (75) ve eşi Ülker Çehreli (74) hayatını kaybetmiş, engelli oğulları yaralı olarak kurtulmuştu. Behzat Barbaros Çehreli, engelli oğlu Bora Çehreli'yi dışarı çıkarttıktan sonra eşi Ülker Çehreli'yi kurtarmak için tekrar daireye girmiş fakat bir daha dışarı çıkamamıştı. Behzat Barbaros Çehreli ve eşi Ülker Çehreli'nin cenazeleri bugün Kozyatağı Mehmet Çavuş Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine çok sayıda aile yakını katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlı'ğını kazanan Ekrem İmamoğlu da cenaze törenine çelenk gönderdi. Anne ve babanın cenazeleri öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Topkapı Mezarlığı'na defnedildi.İSTANBUL-KADIKÖY'DE ÇIKAN YANGINDA ÖLEN ÇİFTİN CENAZELERİ TOPRAĞA VERİLDİ
Kaynak: DHA
bayer , cenaze , engelli , istanbul , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
17:07 Yardım bahanesiyle iki turisti 60 bin lira dolandırdı
17:07 Aksaray'da 300 dönüm tarım arazisi yandı
17:07 OLAYLI FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ DERBİSİ DAVASINA BAŞLANDI
17:07 Bursa Büyükşehirli gençler 3. Lig'de
17:06 Erdemli Belediyesi, yol açma çalışmalarına devam ediyor
17:06 Madra Dağı'nda makilik yangını (2)
17:06 Erzincan merkezli 5 ildeki FETÖ operasyonu