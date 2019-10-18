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İSTANBUL-KADIKÖY'DE YANGIN PANİĞİ, DUMANDAN ETKİLENENLER TAHLİYE EDİLDİ (1)

Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL DHA KADIKÖY'de 11 katlı binanın 7'inci katında yangın çıktı.

18.10.2019 21:20İSTANBUL-KADIKÖY'DE YANGIN PANİĞİ, DUMANDAN ETKİLENENLER TAHLİYE EDİLDİ (1)

Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL DHA KADIKÖY'de 11 katlı binanın 7'inci katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle dairede kalan 5 kişi dumandan etkilenirken, apartman sakinleri tahliye edildi.

Kadıköy, Caddebostan Mahallesi Prof Dr Hulusi Behçet Caddesi'nde bulunan 11 katlı apartmanın 7'inci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede daireyi sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri dumandan etkilenen 5 kişiyi tahliye ederek, sağlık ekiplerine teslim etti. Apartman sakinleri de tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, yangını kısa sürede söndürdü. Ekiplerin duman tahliyesi devam ederken, apartman sakinlerinin bina önünde bekleyişi devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

-Olay yerinden görüntüler



Kadıköy, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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