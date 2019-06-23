İSTANBUL - KADIKÖY'DEKİ YANGINDA ÖLEN 2 KİŞİNİN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA - KADIKÖY'de can pazarının yaşandığı yangında engelli oğlunu dışarı çıkarttıktan sonra eşini de kurtarmak için girdiği dairede ölen Barbaros Çehreli ve eşi Ülker Çehreli'nin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Yakınları ve komşuları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Kadıköy 'de 7 katlı binanın 3'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında dairede bulunan anne ve baba hayatını kaybederken engelli oğulları yaralı olarak kurtulmuştu. Görgü tanığı, Barbaros Çehreli'nin engelli oğlu Bora Çehreli'yi dışarı çıkarttıktan sonra eşi Ülker Çehreli'yi kurtarmak için tekrar daireye girdiği ve çıkamadığını söyledi. Savcının incelemesinin ardından cenazeler binadan çıkarılarak cenaze aracına kondu. Yakınları ve komşuları uzun süre gözyaşı dökerek tabuta dokundular. Cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Görgü tanığı ile röp

-Yakınlarının görüntüsü

-Ağlarken görüntüsü

-Cenazelerin binadan çıkarılması

-Cenaze aracına konması

-Yakınlarının tabuta dokunarak ağlaması

-Genel ve detay görüntüler