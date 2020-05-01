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İSTANBUL "Kadınlık hormonu sitokin fırtınasından koruyabilir"

"Kadınlık hormonu sitokin fırtınasından koruyabilir"Buse ÖZEL - Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL, (DHA) KORONAVİRÜS salgınından kadınların daha az etkilenmesi, yoğun bakımda solunum desteğine ihtiyaç duyan hastaların yüzde 75'inin erkek olması bilim insanlarını harekete geçirdi.

01.05.2020 11:29 | Son Güncelleme: 01.05.2020 11:34
"Kadınlık hormonu sitokin fırtınasından koruyabilir"
Buse ÖZEL - Özgür KUMANOVALI/ İSTANBUL, (DHA) KORONAVİRÜS salgınından kadınların daha az etkilenmesi, yoğun bakımda solunum desteğine ihtiyaç duyan hastaların yüzde 75'inin erkek olması bilim insanlarını harekete geçirdi.
ABD'de iki farklı hastane yatan hastalarına östrojen hormonu vererek iyileşme düzeylerini gözlemleyecek. Kadınlık hormonlarının koruyucu etkisinin olabileceğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Hediye Dağdeviren bilimsel anlamda konuşmak için erken olduğunu söyledi. Doç. Dr. Dağdeviren, erkeklerin daha fazla sigara içmesinin de koronavirüsten daha fazla etkilenmesinin nedenlerinden biri olabileceğini söyledi.
"KIZ BEBEKLER BİLE DAHA AZ SOLUNUM CİHAZINA İHTİYAÇ DUYUYOR"
ABD'de 3 farklı üniversitede araştırma yapıldığını belirten İAÜ VM Medical Park Florya Hastanesi'nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Hediye Dağdeviren, hastalara östrojen ve progesteron hormonları verilerek hastaların sağlık durumunda iyileşme olup olmadığının gözleneceğini belirtti. Doç. Dr. Dağdeviren sözlerine şöyle devam etti: "Bilimsel anlamda bir şey söylemek için erken ama kişisel gözlemimde de erkek hastalar klinik olarak daha ağır bir tabloda seyrediyor. Özellikle entübe hastaların birçoğu erkek ama bunu sadece kadınlık hormonuna bağlamak çok doğru olmaz. Çünkü erkeklerde akciğer hastalıkları, sigara kullanımı ve kronik hastalıklar daha fazla. Ancak biliyoruz ki, kadınlık hormonu östrojen kadınların bağışıklık sistemini güçlendiren bir hormon. Yenidoğan bebeklerimizde bile erkek bebekler ile kız bebeğin farkını daha net anlıyoruz. Aynı haftada doğmuş bebeklerde, kız bebeklerin daha az solunum cihazına ihtiyaç duyduğunu ve dış dünyaya daha kolay adapte olduğunu görüyoruz."
"HAMİLELİK HORMONU SİTOKİN FIRTINASINI BASKILIYOR"
Araştırmalarda östrojen ve progesteron hormonlarının farklı farklı verilerek hastalar üzerinde etkisinin gözlemleneceğini belirten Doç. Dr. Dağdeviren, sitokin fırtınasının ne olduğunu da anlattı ve şunları söyledi: "Hastalığın kötüleştiği dönemde sitokin fırtınası dediğimiz bir enflamasyon süreci başlıyor. Vücudun kendi dokularına bile antikor geliştirdiği ve onları yıkmaya çalıştığı bir evre başlıyor. Östrojenin bu sitokin fırtınasını baskılayabileceği sürecine gidiliyor. Gebelik de buna benzer bir süreç aslında. Normalde bebek vücut için bir yabancı cisim. Ama vücut bunu progesteron hormonu sayesinde kabul ediyor. Bu hormon vücudun, bebeği yabancı olarak algılamasını engelleyerek sitokin hücrelerini baskılıyor ve bebeğin anne karnında kalmasını sağlıyor."
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN GÜÇLÜ OLMASI VİRÜSÜ NASIL ETKİLİYOR?
Bağışıklık sistemi güçlü olanların hastalığı daha iyi yendiğini ancak fazla tepki veren bağışıklık sistemlerinde de sitokin fırtınası denilen durumla karşılaşıldığını ifade eden Doç. Dr. Dağdeviren, "Bağışıklık sistemi ne kadar güçlüyse vücudun ona vereceği yanıt da daha fazla olabilir. Dolayısıyla daha fazla enflamasyon hücresi oluşacak ve vücudun kendi hücrelerine daha fazla zarar vereceğine dair bir teori de var. O yüzden bunun acaba bağışıklık sistemi daha güçlü insanlarda mı daha klinik belirti verdiği ile ilgili elimizde henüz tam bir belirti yok" dedi.
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İSTANBUL ’Kadınlık hormonu sitokin fırtınasından koruyabilir’

Kaynak: DHA

Etiketler: DHA, Güncel, Haber

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