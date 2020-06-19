İSTANBUL Kafelerde yeni normal denetimleri yapıldı

Kafelerde yeni normal denetimleri yapıldıDoğan GÜNDOĞDU/İSTANBUL, (DHA) ' Yeni normal hayata geçiş sürecinde kafelerde denetlemeler yapıldı.

19.06.2020 16:23 | Son Güncelleme: 19.06.2020 16:55
Kafelerde yeni normal denetimleri yapıldı
Doğan GÜNDOĞDU/İSTANBUL, (DHA) ' Yeni normal hayata geçiş sürecinde kafelerde denetlemeler yapıldı. İşletmelerin sosyal mesafe, maske ve oturma düzeni kurallarını uyguladığı görüldü. Veteriner Hekim Ataner Bozkurtbaş, 'Kafe, restoran ve fast-food tarzında hizmet veren işletmeleri denetliyoruz. Bu kontrollerimizde eksik gördüğümüz hususlarla ilgili esnaflarımızı uyarıp bilgilendirme yaparak, standartları istenen düzeye getirmeye çalışıyoruz' dedi.
1 Haziran itibariyle Koronavirüs kısıtlamalarının kalkmasının ardından yeni normal hayata geçiş sürecinde maske, sosyal mesafe ve hijyen uygulamaları belediye ekipleri tarafından denetleniyor. Başakşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, bugün ilçede faaliyet gösteren kafelerde İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını denetledi.
'STANDARTLARI İSTENEN DÜZEYE GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ'
Başakşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Veteriner Hekim Ataner Bozkurtbaş, vatandaşların tedbirleri elden bırakmaması gerektiğini ifade ederek, 'Kafe, restoran ve fast-food tarzında hizmet veren işletmeleri denetliyoruz. Bu kontrollerimizde eksik gördüğümüz hususlarla ilgili esnaflarımızı uyarıp bilgilendirme yaparak, standartları istenen düzeye getirmeye çalışıyoruz. Koronavirüse karşı alınacak tedbirlerle alakalı özellikle masaların mesafesi, el dezenfektanı kullanıp kullanılmaması, maskesiz girilip, çıkılıyor mu' Bunlarla ilgili girişlerde uyarılar var mı? Çalışanlar kişisel hijyen kurallarını uyguluyor mu? Bunları kontrol ediyoruz. Ayrıca işletmelerin gıda ürünlerinin üretildiği veya saklandığı yerlerdeki hijyen durumunu da kontrol ediyoruz? diye konuştu.
'AYNI AİLEDEN OLMAYANLARI KESİNLİKLE BİR ARADA OTURTMUYORUZ'
İşletme sahibi Sefa Uyar, maskesiz kesinlikle müşteri almadıklarını ifade ederek, maske temini sağladıklarını söyledi. Uyar, 'Girişte yine ateş ölçüyoruz. Yerlere uyarı afişleri astık, 1,5 metre mesafe kuralına uyulması adına. Masaların arası 2 metre mesafeyle düzenlendi. Aynı aileden olmayanları kesinlikle bir arada oturtmuyoruz' dedi.
Başakşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ilçede yer alan hizmet sektöründeki işletmelerde genel düzen, hijyen, ekipman temizliği, sosyal mesafe kuralına uygun masa düzeni, girişlerde dezenfektan olup olmadığı, muhafaza koşulları ve maske kullanımı ile alakalı denetlemelerini sürdürdü. İSTANBUL Kafelerde yeni normal denetimleri yapıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Başakşehir Belediyesi, Koronavirüs, DHA, Güncel, Haber

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