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İSTANBUL-Kağıthane'de evden çıkamayan vatandaşlara erzak yardımı

Kağıthane'de evden çıkamayan vatandaşlara erzak yardımıİSTANBUL, (DHA) ? TÜRKİYE'de koronavirüs (Covid-19) vakalarının artmasıyla birlikte 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaması için kısıtlama getirildi.

23.03.2020 15:13 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:13
İSTANBUL-Kağıthane'de evden çıkamayan vatandaşlara erzak yardımı
Kağıthane 'de evden çıkamayan vatandaşlara erzak yardımı
İSTANBUL, (DHA) ? TÜRKİYE'de koronavirüs (Covid-19) vakalarının artmasıyla birlikte 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaması için kısıtlama getirildi. Sokağa çıkamayarak ihtiyaçlarını gideremeyen yaşlı ve kronik hastalığı olan vatandaşlara belediyeler yardımda bulunuyor.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarının ve kayıpların artmasıyla birlikte ülke genelinde önlemler sıklaştırıldı. Dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarının yanı sıra vatandaşlara mesafeli durmalarını konusunda çağrıda bulunulurken 65 yaş üstü vatandaşlara da kısıtlama getirildi. Koronavirüs hastalığının daha çok risk oluşturduğu yaşlı ve kronik hastalığı olan vatandaşların ihtiyaçları belediyeler tarafından karşılanıyor. Kağıthane Belediyesi ekipleri tarafından yaşlı ve kronik hastalığı olan vatandaşlara erzak ve sıcak yemek yardımı yapıldı. Erzak yardımının yanı sıra ambulans hizmeti, ev temizliği ve günlük market ihtiyaçlarının giderilmesinde de belediye ekipleri yaşlı ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlara yardım ediyor. Bu kapsamda 5 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda malzemelerinden oluşan erzak yardımında bulunuldu. Çölyak hastası vatandaşlara da glütensiz gıdalardan oluşan yardım paketleri de ulaştırılıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar çağrı merkezinden ekiplere ulaşarak ihtiyaçlarını bildirebilirler.
TOPTAŞ : 'İNSANLARIN SAĞLIĞI İÇİN EVDE KALMAK GEREKİYOR'
Belediye ekiplerinin yardımda bulunduğu Coşkun Toptaş, hizmeti çok beğendiğini söyledi. 65 yaş üstü vatandaşlar için geçerli olan sokağa çıkma yasağına da uyduklarını belirten Toptaş, 'Çok iyi buldum, çok güzel bir uygulama. Bizim gibi zor durumda olan insanlar için çok faydalı bir şey. Belediye hem hizmet ediyor, hem sevap kazanıyor. Arkadaşlar gecenin bu saatinde bizlere yardım malzemesi getirdiler. İsteklerimizi yerine getirdiler. Saat gecenin dokuzu. Allah razı olsun. Sokağa çıkma yasağına da uymak lazım. Bu insandan insana geçen bulaşıcı bir hastalık. Biz yaşımız gereği bu yasağa uymaya çalışıyoruz. Bizim ve diğer insanların sağlığı için evde kalmak lazım' şeklinde konuştu.
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Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, Kağıthane, Güncel

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