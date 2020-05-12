İSTANBUL-KAĞITHANE'DE FRENİ PATLAYAN KAMYONET EVE GİRDİ

Kağıthane'de freni patladığı iddia edilen kamyonet sokak üzerinde bulunan apartmanın giriş katındaki eve girdi.

12.05.2020 15:48 | Son Güncelleme: 12.05.2020 15:54
Kağıthane'de freni patladığı iddia edilen kamyonet sokak üzerinde bulunan apartmanın giriş katındaki eve girdi. Kazada kamyonet sürücüsü ve evde bulunan genç kız yaralandı.
Kaza, Kağıthane, Talatpaşa Mahallesi, Beyözü Sokak üzerinde saat 14.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyözü Sokakta giden kamyonetin iddiaya göre freni patladı. Yokuş aşağı kaymaya başlayan kamyonet sokakta bulunan apartmanın giriş katına büyük bir gürültüye çarptı. Kazada evin duvarı yıkıldı. Evde bulunan Aylin Angın isimli 21 yaşındaki genç kız yıkılan duvarın altında kalırken kamyonet sürücüsü Hamdi Duman'da araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören mahalle sakinleri ise durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Duvar altında kalarak yaralanan Aylin Angın aile sakinleri tarafından ambulans beklenmeden özel araçla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamyonet sürücüsü Hamdi Duman ise çevredeki vatandaşlar tarafından kamyonet içerisinden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan 2 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İSTANBUL-KAĞITHANE’DE FRENİ PATLAYAN KAMYONET EVE GİRDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Kağıthane, Güncel, Haber

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