İSTANBUL Kağıthane’de işletmelerin koronavirüs tedbirleri denetlendi

Kağıthane'de işletmelerin koronavirüs tedbirleri denetlendi

İSTANBUL, (DHA) - İçişleri Bakanlığı'nın COVID - 19 denetimleri genelgesi kapsamında Kağıthane'deki işyerlerinde kapsamlı denetimlerde bulunuldu. Denetimlerde esnafın çoğunlukla hijyen, fiziki mesafe ve maske takma kurallarına uyduğu görüldü. Kurallara uymayan işyeri sahipleri ise uyarıldı.

Bayram tatili nedeniyle yaşanan kalabalıklarda koronavirüs tedbirlerine dikkatlerin azalması üzerine İçişleri Bakanlığı dün konuya dikkat çekerek 81 vilayette denetimlerin artırılmasını istedi. Salgınla ilgili sıkı denetimlerin sürdürüldüğü Kağıthane'de başlatılan koronavirüs denetimleri çerçevesinde tüm işyerleri ve pazar alanları kapsamlı olarak denetlendi.

Kağıthane Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından lokanta, kahvehane, kuaför salonu, restoran, kafe, gözlükçü, börek salonu, telefon bayinin de bulunduğu birçok dükkan ziyaret edildi. Denetimler sırasında büyük çoğunlukla esnafın maske taktığı, fiziki mesafe ve hijyen kurallarına uyduğu ayrıca iş yerinde dezenfekte malzemesi ile maske bulundurduğu görüldü. Kurallara aykırı davranan esnaf ise uyarıldı. Denetlemelere Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve İlçe Emniyet Müdürü Murat Çaykara da eşlik etti.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, maske ve mesafenin korunması için vatandaşlara tek tek uyarılarda bulundu. Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç, "?Hepimiz İçin Sağlık? sloganı ile denetlemelerimizi gerçekleştirdik. Bütün ekiplerimiz sahada görev aldı. Birçok iş yerinde denetlemelerde bulunduk. Özellikle cezalandırmak amacı ile değil yol göstermek amacı ile denetleme yapıldı. Burada yaşayan hemşerilerimizden koyulan kurallara uymalarını rica ediyoruz. Çok büyük emekler verdik. Maske, mesafe ve temizlik olmazsa olmazlarımız arasında yer alıyor. Bunlar çok basit şeyler. Bunlara uyalım" dedi.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ise, "Tedbir amaçlı birçok iş kolunda denetlemelerde bulunduk. Ziyaretlerimizde tedbirlerimizi anlattık. Tedbirlerin daha sıkı olması için çalışıyoruz. Milletimize bize verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederim" açıklamasına yer verdi.