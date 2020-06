İSTANBUL-KAĞITHANE'DE ZİNCİRLEME KAZA-3 AKTÜEL

Kaynak: DHA

İSTANBUL-KAĞITHANE'DE ZİNCİRLEME KAZA-Kazaya karışan taksi bariyere çarptı, bariyerler taksiye ok gibi saplandı.Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)Eyüpsultan TEM bağlantı yolunda, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, taksi bariyere çarptı. Bariyer taksiye ok gibi saplandı. Araçta sıkışan taksi sürücüsü ile kadın yolcu itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Kazada sağ bacağı kırılan kadın yolcu, kurtarma çalışmaları sırasında yakınlarını arayarak bilgi verdi.Kaza, TEM bağlantı yolu Güzeltepe Mevkiinde 14.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 59 T 5644 plakalı taksi sürücüsü Ertuğrul Öz, Tekirdağ Çorlu'dan aldığı Nilay Şen'i İstanbul Havalimanı'na götürmek için yola çıktı. Okmeydanı'ndan TEM bağlantı yoluna giren Öz, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ertuğrul Öz, bariyere sürten otomobilin kontrolünü tekrar sağlayarak direksiyonu sola kırdığı sırada, arkadan gelen 34 PHP 45 plakalı panelvanla çarpıştı. Panelvan sürücüsü sola manevra yaparken, orta şeritte ilerleyen hafif ticari bir araç, sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle yandan panelvana vurdu. Zincirleme kazanın ardından kendi etrafında dönmeye başlayan taksi bariyere çarptı. Bariyer taksiye ok gibi saplandı. Taksinin sağ ön lastiğinden giren bariyer yamulurken, araç ters istikamete dönerek durabildi.Taksi sürücüsü Ertuğrul Öz ile yolcu Nilay Şen araç içinde sıkışırken, kazazedelerin yardımına ilk olarak diğer sürücüler koştu. Araçtan dumanlar yükseldiğini gören sürücüler, alevleri büyümeden yangın tüpüyle söndürdü. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, bariyerin çarpması sonucu sağ ayağı kırılan Nilay Şen'i çıkarmak için çalışmalara başladı. Kazanın ardından şok geçiren ve acı içinde kıvranan Şen, vatandaşlarca teselli edilmeye çalışılırken, sürücü Öz de kendine gelmesi için pet şişedeki suyu yüzüne çarptı. İtfaiyenin çalışmaları sırasında Nilay Öz, telefonla arayarak yakınlarına bilgi verdi.Yaklaşık 15 dakika süren çalışmaların ardından Şen ile sürücü Öz, sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Kazazedelerin ilk yardımına koşan sürücülerden Sinan Temel, yangın tüpüyle dumana müdahale ettiğini belirterek " Kağıthane yönüne gidiyordum. Baktım bir kalabalık gördüm, araçların durduğunu gördüm. Taksinin ters döndüğünü, biraz duman aldığını gördüm. Arabaya müdahale ettim. Sağ olsun diğer arkadaşlar arabalarından indiler, yardımcı oldular. Hanımefendiyi arabadan çıkartmak istedim, baktım yan kapısında eziklikler var. Hanımefendinin bacaklarında kırıklıklar var. Ailesiyle görüştüm. Sordular, 'durumu iyi' dedim" diye konuştu.Kazaya karışan hafif ticari araç sürücüsü Yusuf Kuzu ise "Panelvan taksiye vurdu. Taksi bariyere girdi. İçinde bayanla bir şoför vardı. Bayanın ayağı çok kötü oldu. Panelvan taksiye vurduktan sonra sola kırdı, benim arabaya vurdu" dedi.