Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İSTANBUL-KAĞITHANE-Sokak hayvanları anlamlı günde unutulmadı

Sokak hayvanları anlamlı günde unutulmadıBurçak BOZKUŞ-Doğan GÜNDOĞDU/- KAĞITHANE BELEDİYESİ, 4 NİSAN SOKAK HAYVANLARINI KORUMA GÜNÜ'NDE BELİRLİ NOKTALARDAKİ SOKAK HAYVANLARINI YERİNDE MUAYENE EDEREK, GEREKİRSE REHABİLİTASYON MERKEZİNDE TEDAVİLERİNİ SAĞLADI.

04.04.2020 15:46 | Son Güncelleme: 04.04.2020 15:53
Sokak hayvanları anlamlı günde unutulmadı
Burçak BOZKUŞ-Doğan GÜNDOĞDU/- KAĞITHANE BELEDİYESİ, 4 NİSAN SOKAK HAYVANLARINI KORUMA GÜNÜ'NDE BELİRLİ NOKTALARDAKİ SOKAK HAYVANLARINI YERİNDE MUAYENE EDEREK, GEREKİRSE REHABİLİTASYON MERKEZİNDE TEDAVİLERİNİ SAĞLADI. Sokak hayvanlarının besleme çalışmalarını da üstlenen Kağıthane Belediyesi ayrıca, hayvanseverlere de mama desteğinde bulundu.
Kağıthane'de vatandaşlar 'evde kal' çağrılarına uyarak zorunlu haller dışında evden dışarı çıkmıyor. Bu sebepten sokakta yaşayan hayvanların yemek bulmakta güçlük çekmesi, Kağıthane Belediyesi'ni harekete geçirdi. Belediye ekipleri sevimli dostların aç kalmaması için besleme çalışmalarını artırdı.
Kağıthane Belediyesi'ne bağlı ekipler her gün ilçedeki 150 farklı noktaya mama ve su bırakıyor. Sokak hayvanlarının yaşadığı kulübeler de ekiplerce düzenli olarak yıkanarak temizleniyor. Belediye ekipleri son bir ayda 2 bin 200 kg mama dağıtımı yaptı. Talepte bulunulması halinde hayvanseverlerde besleme yapmak için belediyeden mama alabiliyor. Yanı sıra ekipler sokaklarda denetimler yaparak hasta ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarını toplayarak rehabilitasyon merkezinde muayene ve tedavi etti. Son bir ayda 385 sokak hayvanı tedavi edildi.
'YARDIMLARIMIZ ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR'
Kağıthane Belediyesi Veteriner Hekimi Ömer Faruk Öztürk Sokak Hayvanlarını Koruma Günü'nde sokakta yaşayan dostlarımızı unutmadıklarını ifade etti. Sadece bugün değil, her zaman çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Öztürk, 'Bugün 4 Nisan Sokak Hayvanları Koruma Günü. Bizler zaten her zaman çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün de biraz daha farkındalık olması amacıyla da çalışmalarımızı göstermek istedik. Onların bir gün değil, her gün bakıma ve korunmaya ihtiyacı var. Kağıthane'de 150 tane besleme noktamız var. Her gün oraya düzenli olarak mama ve su konuluyor. Ayrıca dezenfekte işlemleri de yapılmaktadır. Koronavirüs nedeniyle insanlar panik halinde. Bu paniği hayvanlara karşı da görüyoruz. Bizler bu süreç başlamadan önce de bu şekilde çalışıyorduk, bu süreçten sonra da çalışmalarımız aralıksız sürecek' şeklinde konuştu. İSTANBUL-KAĞITHANE-Sokak hayvanları anlamlı günde unutulmadı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel

Haberin Videosu :

İSTANBUL-KAĞITHANE-Sokak hayvanları anlamlı günde unutulmadı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››İSTANBUL-KAĞITHANE-Sokak hayvanları anlamlı günde unutulmadı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Sokağa çıkma yasağına uymayan genç, polisten kaçarken canından oluyordu Haberler
Sokağa çıkma yasağına uymayan genç, polisten kaçarken canından oluyordu
Trump’ın ’En hazır biziz’ dediği gün ABD’de en ölümcül gün oldu Haberler
Trump'ın "En hazır biziz" dediği gün ABD'de en ölümcül gün oldu
Polise ilginç evden çıkma savunması: ’Dırdır’ nedeniyle kaçtım müdürüm Haberler
Polise ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm
Vatandaş ’sıkıldım’ dedi, muhtarlar davul zurnalı eğlence yaptı Haberler
Vatandaş 'sıkıldım' dedi, muhtarlar davul zurnalı eğlence yaptı
İstanbul sınırı kapatıldı, şehre yürüyerek girdiler Haberler
İstanbul sınırı kapatıldı, şehre yürüyerek girdiler
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Bu şekilde koronavirüs ile mücadele çok zor Haberler
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Bu şekilde koronavirüs ile mücadele çok zor
Eşini koronadan kaybeden kadın anlattı! Sunucu canlı yayında ağladı Haberler
Eşini koronadan kaybeden kadın anlattı! Sunucu canlı yayında ağladı
İstanbullular dikkat! AKOM uyardı, 3 gün sürecek Haberler
İstanbullular dikkat! AKOM uyardı, 3 gün sürecek

Son Dakika Güncel Haberleri

17:36: Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 29'a yükseldi - Haber 17:36: Zonguldak'ta karantina uygulaması - Haber 17:35: Karantinadaki öğrencilerden yurt çalışanlarına çiçek sürprizi - Haber 17:35: "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına altınlarını bağışladı - Haber 17:35: Maske ve eldiven sipariş etti sıvı sabun çıktı - Haber 17:05: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü - Haber 16:48: İstanbul sınırı kapatıldı, Tekirdağ'a yürüyerek girdiler - Haber 16:38: Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm - Haber 16:34: Vatandaşların evde sıkıldığını duyan 3 muhtar, davul zurnalı eğlence yaptı - Haber 16:13: AKOM, 3 gün sürecek fırtına ve yağışa karşı İstanbulluları uyardı - Haber 15:14: Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı - Haber 13:06: Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı - Haberler