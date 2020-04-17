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İSTANBUL Kağıthane'ye 150 adet tıbbi atık konteyneri yerleştirildi

Kağıthane'ye 150 adet tıbbi atık konteyneri yerleştirildiİSTANBUL, (DHA) - Kağıthane Belediyesi, koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı önlemlerini arttırmaya devam ediyor.

17.04.2020 16:25 | Son Güncelleme: 17.04.2020 16:32
Kağıthane 'ye 150 adet tıbbi atık konteyneri yerleştirildi
İSTANBUL, (DHA) - Kağıthane Belediyesi, koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı önlemlerini arttırmaya devam ediyor. İlçe sakinlerinin tek kullanımlık maske ve eldivenlerini atmaları için 150 adet tıbbi atık konteyneri yerleştirildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 8 ve 10 Nisan tarihlerinde yayımladığı genelgeler ile maske ve eldivenlerin tıbbi atık olarak değerlendirilmesi kararının ardından Kağıthane Belediyesi önlemlerini aldı. Hem çevre hem doğa hem de insan sağlığının korunması için yerleştirilen tıbbi atık konteyneri uygulaması başladı.
TIBBİ ATIK KONTEYNERLARI 150 ADET TIBBİ ATIK KONTEYNERİ YERLEŞTİRİLDİ
Kağıthane Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı eldiven ve maske takarak korunmak isteyen vatandaşların kullanım sonrasında yerlere atılmasını engellemek amaçlı önlemlerini aldı. İlçe sakinlerinin kullandıkları maske, eldiven ve izolasyon tulumlarının atılması için 150 adet tıbbi atık konteyneri yerleştirdi. İlçe sakinleri kullandıkları maske ve eldivenlerini üzerinde 'Lütfen maske ve eldivenlerinizi buraya atınız' yazan bu atık kutularına atacak. İSTANBUL Kağıthane’ye 150 adet tıbbi atık konteyneri yerleştirildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Kağıthane, DHA, Güncel
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