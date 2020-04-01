İstanbul Kalkınma Ajansından koronavirüs projelerine 51 milyon lira destek
Koronavirüs etkilerinin azaltılmasına yönelik "acil çözüm sunan" projeleri desteklemek için İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından 51 milyon lira kaynak tahsis edildi.
01.04.2020 13:47 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:47
Koronavirüs etkilerinin azaltılmasına yönelik "acil çözüm sunan" projeleri desteklemek için İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından 51 milyon lira kaynak tahsis edildi
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Koronavirüs, İstanbul, Ekonomi