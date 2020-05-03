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İSTANBUL-Karagöz ve Hacivat sokağa indi

Karagöz ve Hacivat sokağa indiDoğan GÜNDOĞDU / İSTANBUL,(DHA) ? Ramazan ayının sembol etkinliklerinden olan Karagöz ve Hacivat oyunu, Kağıthane'de ilçe sakinlerine eğlenceli anlar yaşattı.

03.05.2020 10:41 | Son Güncelleme: 03.05.2020 10:48
Karagöz ve Hacivat sokağa indi
Doğan GÜNDOĞDU/ İSTANBUL,(DHA) ? Ramazan ayının sembol etkinliklerinden olan Karagöz ve Hacivat oyunu, Kağıthane'de ilçe sakinlerine eğlenceli anlar yaşattı. İlçedeki birçok mahalleye konuk olan Karagöz-Hacivat ile birlikte jonglör gösterileri, sokağa çıkma kısıtlaması olduğu bu günlerde ilçe sakinlerine neşeli anlar yaşatarak eğlenceleri evlere taşıdı.
Dünyayı etkisi altın alan koronavirüs ile mücadele sürerken, evlerinde kalan vatandaşlara Kağıthane Belediyesi, eğlenceli anlar yaşattı. Ramazan ayının sembol etkinliklerinden olan Hacivat ve Karagöz oyununu ilçe sakinleri; balkonları ve evlerinin penceresinden takip ettiler. Etkinlikler kapsamında ilçe sakinlerine seslenen Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, alınan tedbirlerden dolayı teşekkür etti.
'RAMAZAN BOYUNCA 19 MAHALLEYİ GEZECEĞİZ'
Ramazan ayının hayırla geçmesini ifade eden Başkan Öztekin, 'Ramazan Bayramı'na da bir ve beraber olarak girmeyi Allah nasip etsin bizlere. Tabi biz Ramazan ayında her sene Hasbahçe'de orta oyunu, Karagöz-Hacivat ve birçok farklı jonglör etkinlikleri yapardık. Ancak tabi ki bugünlerde virüsle alakalı mücadelemiz var. İnşallah bunu da en yakın sürede atlatacağız. Bizde çocuklarımızın evde olduğu bugünlerde böyle etkinlikleri sokak sokak yapalım dedik. Ramazan boyunca 19 mahalleyi gezeceğiz.. Çocuklarımızın evlerinden çıkamadığı bugünlerde onlara ufakta olsa katkı sağlayalım dedik' şeklinde konuştu.
Ramazan ayı boyunca Kağıthane Belediyesi, ilçede yer alan 19 mahallede Karagöz ve Hacivat oyunu ile jonglör gösterisi yapacak. Özellikle sokağa çıkma yasağının olduğunu hafta sonlarında gösterilerin daha sıklıkla yapılacağı da bildirildi. İSTANBUL-Karagöz ve Hacivat sokağa indi

Kaynak: DHA

Etiketler: Kağıthane, Güncel, Haber

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