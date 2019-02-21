İstanbul- Karsu Dönmez'in Domates, Biber, Patlıcan Yorumu Lale Manço'yu Duygulandırdı

Kaynak: DHA

Hollanda'da yaptığı özgün müzikle uluslararası üne kavuşan genç şarkıcı Karsu Dönmez, İstanbul'da konser verdi. Şarkıcılığının yanında piyano çalan ve beste yapan Karsu Dönmez verdiği konserle sevenleriyle bir araya gelirken, konserde Dönmez'i izleyenler arasında Türk müziğinin ünlü ismi Barış Manço'nun eşi Lale Manço da vardı. Karsu Dönmez'in, 1999'da hayatını kaybeden Barış Manço'yla özdeşleşen Domates, Biber, Patlıcan yorumunu dinleyen Lale Manço, Müthişti. Domates Biber Patlıcan, Karsu'nun ağzından çok farklı bir şekilde çıkıyor dedi.KARSU'YU İNANILMAZ ŞEKİLDE TAKİP ETMEYE BAŞLADIMKendi bestelediği şarkılarının yanı sıra tanınmış sanatçıların eserlerini de kendine has yorumuyla seslendiren Dönmez, dün akşamki konserinde Domates, Biber, Patlıcanın yanında, Kum Gibi, Divane Aşık Gibi, Gesi Bağları, Jest Oldu' başta olmak üzere birçok şarkı ve türküye yer verdi. Dönmez konser sırasında, Lale Manço'yuda sahneye davet etti. Manço sahnede seyircilere dönerek, Müthişti. Domates Biber Patlıcan, Karsu'nun ağzından çok farklı bir şekilde çıkıyor. Bu kadar güzel bir yorumun, bundan 2-3 sene önce ben de farkına vardım. 'Nasıl bir insandır bu Nasıl güzel yorumlamıştır diye Karsu'yu inanılmaz şekilde takip etmeye başladım. Çocuklarım gelemedi. Dediler ki bana; 'Lütfen Karsu'yu bizim için öp dedi.BENİM MÜZİK HAYATIM BABAMIN RESTORANINDA BAŞLADIDönmez konserde sevenlerine müzik hayatına başladığı yılları ise şöyle anlattı; Ben babamın restoranında garson olarak başladım. Hataylıyım, yemek yapmayı çok seviyorum. Benim için tuhaf geliyor, insanlar geliyor ve ben gerçek konserler veriyorum. Benim müzik hayatım babamın restoranında başladı sözleriyle anlattı. Farklı müzik tarzlarını harmanladığı kendine has müziği ve esprili yaklaşımıyla Dönmez, izleyicinin beğenisini topladı. Dönmez'in piyano çalarak seslendirdiği sevilen şarkılarına hayranları da eşlik etti. Hikayesi 'Karsu I Hide A Secret' ve 'Bu Kızın Öyküsü-Karsu' olmak üzere iki farklı belgesele konu olan Dönmez, dünya çapında verdiği konserlerle de Türk kültürünü ve Türkiye'yi tanıtmaya devam ediyor.