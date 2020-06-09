İSTANBUL-KARTAL'DA KUYUMCUYA BİBER GAZI SIKARAK YÜZÜK TABLASINI ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA

Kartal Yukarı Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuya yüzük bakma bahanesiyle giren kişi kuyumcuya biber gazı sıkarak 50 bin lira değerindeki yüzük tablasını alarak kayıplara karıştı.

09.06.2020 13:50 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:01
Kartal Yukarı Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuya yüzük bakma bahanesiyle giren kişi kuyumcuya biber gazı sıkarak 50 bin lira değerindeki yüzük tablasını alarak kayıplara karıştı. Olay anları işyerinin kamerasına yansıdı.
Olay dün saat 09.30 sıralarında Kartal Yukarı Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kuyumcuya yüzük bakma bahanesiyle giren şüpheli, kuyumcunun yüzükleri çıkarmasını bekledi. Yüzükler tezgaha çıkar çıkmaz cebinden çıkardığı biber gazını kuyumcunun yüzüne sıktı. 45 adet yüzüğün bulunduğu tablayı alıp kaçan hırsız, kuyumcunun kovalamasına rağmen izini kaybettirmeyi başardı. Hırsızın yüzünün tanınmaması için maske kullanması dikkat çekti.
Kuyumcu Sadettin Sönmezalp: "Sabah tezgahımızı açarken 09.30 sıralarında 25 yaşında genç bir arkadaş girdi içeriye. Yüzük bakacağını söyledi. Biz de kasamızdan yüzük tablamızı çıkarttık. Bakması için tezgahın üzerine koyduk. O sırada cebinden çıkarttığı biber gazını yüzümüze sıkarak, üzerinde 45 adet yüzük bulunan tablayı alıp kaçtı. Peşinden koştuk ama yakalayamadık. Daha sonra polisler geldi, olay yeri inceleme ekipleri geldi. Bekliyoruz şu an, yapacak bir şey yok. " dedi. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. İSTANBUL-KARTAL’DA KUYUMCUYA BİBER GAZI SIKARAK YÜZÜK TABLASINI ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA

Kaynak: DHA

Etiketler: Kartal, Güncel, Haber

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