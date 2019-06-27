27.06.2019 23:22
Haberler » Güncel » Haber

İSTANBUL-KARTAL'DA MOTOSİKLET ÜZERİNDE TEHLİKELİ YOLCULUK

İSTANBUL-KARTAL

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL DHAKartal, D-100 Karayolu'nda sepetli motosiklete kasksız 2 kişi ön tarafa oturttukları çocukla tehlikeye davetiye çıkardı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL DHA
Kartal, D-100 Karayolu'nda sepetli motosiklete kasksız 2 kişi ön tarafa oturttukları çocukla tehlikeye davetiye çıkardı.
D-100 Karayolu'nda plakası olmayan motosiklete binen 2 kişi ön tarafa oturttukları küçük çocukla uzun süre yolculuk yaptı. Sonradan kaynak yapılarak eklenen sepetinde devasa bir çuval taşıyan, motosikletle yolculuk yapanlar DHA kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülere sürücünün kucağındaki küçük çocuk ile birlikte motosikleti kullandığı, sürücünün arkasındaki kadının motosiklete yan bir şekilde oturarak yolculuk yaptığı yansıyor. Motosiklettekiler bir süre sonra yan yola girerek gözden kayboluyor.
Kaynak: DHA
Güncel

Son Dakika Haberleri
23:23 Kartal'da motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk
23:22 İSTANBUL-KARTAL'DA MOTOSİKLET ÜZERİNDE TEHLİKELİ YOLCULUK
23:21 8. Benyamin Sönmez Klasik Müzik Festivali
23:20 Burhaniye'de yazlıkçılar dere kirliliğine tepki için yol kapattı
23:20 İsrail polisleri Kudüs'te bir Filistinliyi şehit etti
23:18 Yaralı güvercine vatandaşlar sahip çıktı
23:17 - Kerkük'te Devlet Hastanesine Roketli Saldırı: 3 Yaralı