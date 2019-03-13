İstanbul - Kartal'da Silahla Yaralanan Kişi Hastane Önüne Bırakıldı

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ - İstanbul
DHA Kartal
'da, silahla bacağından yaralı bir kişi hastane önüne bırakıldı. Yakacık
Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi önüne silahla bacağından vurulmuş yaralı bir kişi bırakıldı. Güvenlik görevlileri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Hastane önüne gelen sağlık ekipleri bacağından vurulan Süleyman Tarık Ö. 'yü ilk müdahalesinin ardından başka bir hastaneye kaldırdı. Polis
olayla ilgili inceleme başlattı
Görüntü Dökümü:
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-Yaralı kişinin görüntüsü
-Hastaneye kaldırılması
Kartal, İstanbul, Güncel
Kaynak: DHA