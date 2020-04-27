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İSTANBUL-KARTAL'DAKİ PAZARDA SOSYAL MESAFE İHLAL EDİLDİ

Kartal'da kurulan semt pazarına gelen vatandaşların maske taktığı görülürken, bazı vatandaşların ise sosyal mesafeye dikkat etmedikleri görüldü.

27.04.2020 15:38 | Son Güncelleme: 27.04.2020 15:46
Kartal'da kurulan semt pazarına gelen vatandaşların maske taktığı görülürken, bazı vatandaşların ise sosyal mesafeye dikkat etmedikleri görüldü. Pazara gelen bazı vatandaşlar ise sebze ve meyveleri elleyerek seçti.
Kartal Esentepe Mahallesi'nde kurulan semt pazarında koronavirüs önlemleri arasında yer alan sosyal mesafenin korunması uyarılarına birçok vatandaş aldırış etmedi. Alışveriş yapan vatandaşların maske taktığı ancak tezgahların önünde zaman zaman oluşan yoğunlukta sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği görüldü. Pazara gelen bazı vatandaşların yasak olmasına rağmen kendi elleriyle sebze ve meyve seçtikleri görüldü.
"KENDİ SEÇMEK İSTİYOR UYARIYORUZ DİKKATE ALMIYORLAR"
Pazarcıların da en büyük şikayeti pazara gelen vatandaşların ürünü kendi seçmek istemesi. Faruk Kaya isimli pazarcı "Vatandaş kurallara uymuyor, kendi seçmek istiyor. Uyarıyoruz da dikkate almıyorlar" diye konuştu.
Pazara alışverişe gelen Zeynep Akça "Maskemi eldiveni takıp önlemimi alıp geldim pazara. İnşallah tez zamanda kurtulacağız bu virüsten. Herkesin önlemini alması gerekiyor. 10 kişi alır,1 kişi almazsa hiçbir işe yaramaz. Herkesin önemlini alması gerekir" diye konuştu. İSTANBUL-KARTAL’DAKİ PAZARDA SOSYAL MESAFE İHLAL EDİLDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Esentepe Mahallesi, Kartal, Güncel, Haber
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