İstanbul-kavanoz kapağı sıkıntısı sürüyor

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL DHAKışlık konserve telaşının başlamasıyla birlikte son bir aydır piyasada konserve kapağı sıkıntısı yaşanıyor. Kış hazırlıklarına başlayanlar, pazardan sebzelerini uygun fiyata alsa da bu kez konserve için kapak bulamadı. Talebin artmasıyla birlikte piyasada kapak yok denecek kadar azaldı, olanlar da yüksek fiyata satılmaya başladı. İstanbul başta olmak üzere pek çok şehirde konserve kapağı sorunu yaşanırken İstanbul Toptancılar Çarşısı'nda (İSTOÇ), kapakların çok az kaldığı ve sezonun artık bitmek üzere olduğu ifade ediliyor."ŞU AN KAPAK VAR AMA ÇOK AZ MİKTARDA "Piyasada kapak bulunamamasını domatesin fiyatının ucuzlamasından kaynaklandığını düşündüğünü ifade eden züccaciyeci Hulusi Arpacı, son birkaç gündür taleplerin yüzde 10'a düştüğünü belirterek, "şu an kapak var ama çok az miktarda var. Zaten sezonu da kapattık. Yağmur başladı, konserve hazırlıkları bitiyor. Yapan yaptı, yapamayan da kaldı. Talep yüzde 90 azalarak, yüzde 10'a düştü" dedi."BENZER SORUN 2013 YILINDA YAŞANMIŞTI"İSTOÇ'da dükkanı bulunan bir diğer dükkan sahibi Ercan Tepe, benzer sorunun 2013 yılında da yaşandığını ifade etti. Tepe, "Benzer sıkıntı 2013 yılında yaşanmıştı, ithal kapak getirmiştik, sorun çözülmüştü. Hiçbir sene fabrikalar sezonun ortasında indirim yapmaz. İlk defa fabrikalar, sezonun ortasında indirim yaptı. Çünkü ürün satılmadı, kimse almadı. 90 liralık koli, 85 liraya kadar düşmüştü. Daha sonra bayram bitti, bayramdan sonra ürün yetişmedi" diye konuştu."MÜŞTERİ SAAT 06.00'DA KAPAK KUYRUĞUNA GİRMİŞ"İstanbul Toptancılar Çarşısı'nda dükkanı bulunan Fatih Kaplan ise vatandaşların talebinin devam ettiğini belirtti. Kaplan, "Geçen hafta bize kapak geldi. Müşteri sabah saat 06.00'da kapak kuyruğuna girmiş. Kapakları iki saatte tükettik" şeklinde konuştu."MÜŞTERİ BİZE 'FIRSATÇISINIZ' DİYOR"Bağcılar'da dükkan işleten Mehmet Çilingir, "kavanoz kapağı yok denecek kadar az. Kavanozu kapakla beraber satmaya çalışıyoruz. Bu sorun bir buçuk, iki aydır yaşanıyor. Müşteri bize fırsatçısınız, pahalı satıyorsunuz diyor. Biz müşteriye kendimizi inandıramıyoruz. Geçen sene kolisini 80-100 TL arasında alıyorduk bu sene 250 TL'ye kadar yükseldi. Şu an baya pahalı zaten. Geçen sene dört tanesini 1 TL'ye satıyorduk. Şu an zamlı olduğu için tanesini 50 kuruşa satıyoruz" dedi.