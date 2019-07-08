08.07.2019 13:26
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İSTANBUL- KAZAYLA SONUÇLANAN TEK TEKER ŞOVU KASK KAMERASINDA

Motosiklet sürücüsünün tek teker üzerinde ilerlerken yaptığı kaza, kendi kask kamerasına işte böyle yansıdı.

Motosiklet sürücüsünün tek teker üzerinde ilerlerken yaptığı kaza, kendi kask kamerasına işte böyle yansıdı.
Haber Alper KORKMAZ İSTANBUL,(DHA)
Silivri'de kullandığı motosikletin ön tekerini kaldırarak ilerleyen sürücü kaza yaptı. O anlar ise saniye saniye kask kamerasına yansıdı.
Olay geçtiğimiz günlerde Silivri TEM Otoyolu üzerinde meydana geldi. Başka bir motosikletli arkadaşıyla birlikte otobanda ilerleyen sürücüsü motosikletinin önünü kaldırarak tek teker üzerinde ilerledi. Bir süre tek teker üzerinde seyreden motosikletli arkasına baktığı sırada motosikletin hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Yere düşerek kısa süre sürüklenen sürücü şans eseri yara almazken, o anlar saniye saniye kask kamerasına yansıdı. Motosiklet sürücüsü ise o anları sosyal medya hesabında, Neymiş tek tekerde arkamıza bakmıyormuşuz notunu düşerek paylaştı. İSTANBUL- KAZAYLA SONUÇLANAN TEK TEKER ŞOVU KASK KAMERASINDA
Kaynak: DHA
Motosiklet, Silivri, DHA, Güncel

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