İstanbul'un Göbeğinde Kebapçı Dükkanına Silahlı Saldırı! Ölü ve Yaralılar Var

İstanbul Pendik'te kebapçı dükkanında yemek yiyen bir kişi silahlı saldırganın ateş açması sonucu hayatını kaybetti. Olay sırasında araya girmeye çalışan işletme sahibi ve başka bir müşteri ise yaralandı.

YEMEK YERKEN SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Aydınlıyolu Caddesi'nde bulunan kebapçı dükkânında saat 16.00 sıralarında yemek yiyen bir kişi dışarıdan gelen silahlı saldırganın hedefi oldu. Saldırıya uğrayan müşteri olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırgana müdahale etmek isteyen restoran sahibi ile başka bir müşteri yaralandı.

RESTORAN SAHİBİ İLE MÜŞTERİ HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Restoran sahibi ve diğer müşteri ambulansla Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Silahlı saldırgan havaya ateş ederek, buradan uzaklaştı. Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak, olay yerinde inceleme başlattı.

"ONLARI AYIRAYIM DERKEN GÖĞSÜNDEN MERMİ ALIYOR"

Bir görgü tanığı, "Bir ölü ve iki yaralı. İş yeri sahibi arkadaşta onları ayırayım derken göğsünden bir mermi alıyor. Onu da hastaneye kaldırdılar. İnşallah iyileşir" dedi.