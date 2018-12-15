15 Aralık 2018, 17:47
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İstanbul'un Göbeğinde Kebapçı Dükkanına Silahlı Saldırı! Ölü ve Yaralılar Var

İstanbul'un Pendik ilçesinde kebapçıda yemek yiyen bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti, araya giren işletme sahibi ve başka bir müşteri ise yaralandı.

İstanbul Pendik'te kebapçı dükkanında yemek yiyen bir kişi silahlı saldırganın ateş açması sonucu hayatını kaybetti. Olay sırasında araya girmeye çalışan işletme sahibi ve başka bir müşteri ise yaralandı.

YEMEK YERKEN SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Aydınlıyolu Caddesi'nde bulunan kebapçı dükkânında saat 16.00 sıralarında yemek yiyen bir kişi dışarıdan gelen silahlı saldırganın hedefi oldu. Saldırıya uğrayan müşteri olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırgana müdahale etmek isteyen restoran sahibi ile başka bir müşteri yaralandı.

RESTORAN SAHİBİ İLE MÜŞTERİ HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Restoran sahibi ve diğer müşteri ambulansla Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Silahlı saldırgan havaya ateş ederek, buradan uzaklaştı. Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak, olay yerinde inceleme başlattı.

"ONLARI AYIRAYIM DERKEN GÖĞSÜNDEN MERMİ ALIYOR"

Bir görgü tanığı, "Bir ölü ve iki yaralı. İş yeri sahibi arkadaşta onları ayırayım derken göğsünden bir mermi alıyor. Onu da hastaneye kaldırdılar. İnşallah iyileşir" dedi.

15 Aralık 2018 Cumartesi 17:47



YORUMLAR (11)
DÜRBÜNLÜ: Bugün Ajanslara Düşen Bir Haberde,,,Türk Toplumunun Bunamada,,,Dünya Birincisi Oldugu İfade Edilmektedir.Yorumu Sizlere Bırakıyorum.
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GERCEGI GÖRMEK: INTERNET ÜZERINDEN BILE SILAH SATILAN BIR ÜLKEDE CINAYETLER MAGANDALIK SEHIR ESKIYALIGI SOKAK CATISMALARI EV MEKAN BASMALAR NORMAL DEGILMI? TÜM BUNLARIN VEBALI VE SUCLUSU ASIRI SILAHLANMAYA SESSIZ KALAN GERCEK VE CAYDIRICI ÖNLEM ALMIYANLARIN TERSINE SESSIZ VE SAGIR KALARAK ADETA DESTEKLER GÖRÜNTÜSÜ VERENLERIN DEGILMI?
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VEYSİ GÜNGÖR: bir serseri yüzünden, hem onun Hemde onun yaninda calisan bir sürü insanin ekmegine mani oldu.
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ABUZETTİN ÇOKBİLİR.: İdam gelsin ve öncede terörist başı idam edilsin, eğer hala imralideyse.
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OSMAN CÜBELI: KARDES BURASI TEKSAS HERSEY OLABILIR HUKUK YOK BU ÜLKEDE DIKAT EDELIM
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