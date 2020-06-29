İSTANBUL-KEDİLERLE KARGALARIN YAVRU KARGA MÜCADELESİ KAMERADA

Bağcılar'da yavru kargayı avlamak isteyen kedilerle yavru kargayı korumak isteyen kargaların mücadelesi kameraya yansıdı.

29.06.2020 02:17 | Son Güncelleme: 29.06.2020 03:43
Bağcılar'da yavru kargayı avlamak isteyen kedilerle yavru kargayı korumak isteyen kargaların mücadelesi kameraya yansıdı.
Bağcılar'da kargaların, yavru bir kargayı avlamaya çalışan 2 kediye karşı verdikleri mücadele kameraya yansıdı. 2 kedi ağaçtan düştüğünü gördükleri yavru kargayı avlamak için hareket geçti. Bu esnada ağaçlarda bulunan kargalar yaptıkları uçuş ve hamlelerle kedilerin yavru kargayı avlamasını engellemeye çalıştı. İlk etapta kedilerden kurtulan yavru karga, tekrar kedilerin saldırısına uğrasa eda bu defa da kendisi kedilerden kurtulmayı başardı. Kediler ile kargalar arasında yaşanan bu mücadelede kameraya yansıdı. İSTANBUL-KEDİLERLE KARGALARIN YAVRU KARGA MÜCADELESİ KAMERADA

Kaynak: DHA

Etiketler: Bağcılar, Güncel, Haber

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