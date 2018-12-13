İstanbul Kent Üniversitesi, eğitim ve kariyer tanıtım günlerine katıldı

13 Aralık 2018 Perşembe 16:25



13 Aralık 2018 Perşembe 16:25

İstanbul Kent Üniversitesi, eğitim ve kariyer tanıtım günlerine katıldıGizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA) - İSTANBUL Kent Üniversitesi, 'Üniversite Tercih Günleri? kapsamında gerçekleştirilen 'Ankara Eğitim ve Kariyer Fuarı'nda stant açarak yerini aldı.14-15 Aralık tarihlerinde Anfa Altınpark Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuara, İstanbul Kent Üniversitesi'nin yanı sıra Türkiye genelindeki devlet ve vakıf üniversiteleri katıldı. Üniversiteliler, fuarda lise öğrencileri ile buluştu. Yoğun ilginin olduğu fuarda, Türkiye genelinden birçok devlet ve vakıf üniversitesi tanıtım uzmanları ile akademisyenleri öğrencilere kariyer hedeflerinde yardımcı oluyor. Etkinlikte tanıtım ekibi İstanbul Kent Üniversitesi'ni Ankaralı gençlere tanıtacak.'BUTİK BİR ÜNİVERSİTEYİZ'İstanbul Kent Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Direktörü Banu Gökçe Taşkın, fuarda üniversite olarak amaçlarının öğrencilere meslek seçimlerinde ve kariyer hedeflerinde yol göstermek olduğunu söyledi. Öğrencilerin mesleki açıdan en fazla psikoloji ve sağlık bilimleri üzerine yoğunluk gösterdiklerini vurgulayan Taşkın, şunları söyledi:'Aslında sadece Ankara'ya özgü değil tüm yurt genelinde her sene istihdama yönelik tercihler oluyor. Sağlık alanı son 5 yıldır en popüler bölüm oldu. Bunun nedeni istihdamın çok hızlı olmasıdır. Sağlık bölümlerinden mezun olan üniversite öğrencilerinin sektörde hızlıca meslek sahibi olmalarıdır. Henüz yeni bir üniversite olmamıza rağmen emin adımlarla yürüyoruz. Butik bir üniversiteyiz. Üniversite tercihleri Temmuz ayının son haftası itibari ile başlar. Ancak üniversite tercihi uzun soluklu bir süreçtir. Dolayısıyla öğrenciler kış aylarının başlarında düzenlenen eğitim fuarlarına katılarak, tercih edecekleri üniversiteler ve bölümleri ile ilgili detaylı kişilerden bilgi alırlar.'Lise öğrencisi Ahmet Arslan, fuarın oldukça bilgilendirdiğini ve tüm öğrencilerin gelmesini tavsiye ettiğini söyledi.Lise öğrencisi Beyza ise, fuarın çok yararlı olduğunu ifade ederek, 'Hem üniversiteler hakkında bilgi alıyoruz hem de sorularımıza cevap buluyoruz' dedi.(FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜLÜ)(Tür: Ankara)