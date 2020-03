İstanbul kırık kemiklerde 'alçı' teknolojiye yeniliyor

Kırık kemiklerde 'alçı' teknolojiye yeniliyorİSTANBUL, (DHA) - Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu, teknolojinin ilerlemesiyle kemik kırıklarında, alçı yerine implant ile tespit yöntemini daha çok kullandıklarını söyledi. Diz ve kalça protezlerini de robot yardımıyla yaptıklarını belirten Prof. Dr. Beyzadeoğlu, robotik cerrahiyle hem hata yapma oranlarının neredeyse sıfıra indiğini hem de protezlerin ömrünü uzattıklarını dile getirdi.Ortopedi ve travmatoloji uzmanı doktorlar, 40 yaş altı meslektaşlarına ortopedi alanındaki son gelişmeler, teknolojinin alana etkisi, operasyonlarda uygulanan yeni yöntemler üzerine kurs verdi. 3 gün süren kursta ortopedi uzmanları, gerçekleştirilen ameliyatlarda vakalar üzerinden, operasyonların püf noktalarını öğrendi.KURSİYERLERE YÖNELİK EĞİTİCİ AMELİYATLAR YAPILDI Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği (TUSYAD) ve Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD) Spor Travmatolojisi Şubesi, Emsey Hastanesi ev sahipliğinde 'gezici artroskopi kursu' düzenledi. Yurt içi ve yurt dışından gelen 40 yaş altı 6 ortopedi ve travmatoloji uzmanı doktora yönelik düzenlenen kursta, ortopedide uygulanan yeni yöntemler, operasyon yapılan vakaların sunumu ve uygulamalardaki teknolojinin etkisi anlatıldı.Gün içinde konuya ilişkin vakalar üzerinden uygulama da yapıldı. Ameliyatlar sırasında kursa katılan hekimler operasyonların püf noktalarını öğrenip, kafalarına takılan soruları sorma fırsatı elde etti.'TECRÜBE VE TEKNİKLERİMİZİ MESLEKTAŞLARIMIZA ÖĞRETİYORUZ'Kursun moderatörlüğünü yapan Emsey Hastanesi'nden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu, kursu düzenlemekteki amaçlarını anlatarak, ortopedi alanındaki son gelişmelere ilişkin bilgi verdi. Prof. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu, 'Amacımız bilgi birikimi, tecrübe ve tekniklerimizi, genç meslektaşlarımıza öğretmek, onlarla paylaşmak ve bunun yaygınlaşmasını sağlamak. İleride bizi de ameliyat edebilecek başarılı genç meslektaşlar yetiştirmeyi hedefliyoruz. Kursa katılan doktorlar, biz ameliyatları yaparken kafalarına takılan, zorluk yaşadıkları noktaları sordu' diye konuştu.'ÇOK BAŞARILILAR, GELECEĞİMİZ EMİN ELLERDE'Doktorların umut verdiğini belirten Prof. Dr. Beyzadeoğlu, 'Hepsi son derece bilgili. İşimiz sadece teknik bilmek değildir. Teorik ve biyomekanik bilgiye sahip olmak, insan biyolojisini ve fizyolojisini bilmek de gerekir. Ameliyat yapmak işin belki de en basit kısmı, önemli olan insana ve dokuya saygı göstererek operasyonu gerçekleştirmek. Meslektaşlarımızın teorik bilgilerini çok iyi bulduk, ameliyat sırasında bizi soru yağmuruna tuttular. Çok başarılı ameliyatlar oldu, kendilerini çok beğendim, geleceğimiz emin ellerde diyebiliriz' ifadelerini kullandı.'ARTIK PROTEZLERİ ROBOT YARDIMIYLA YAPIYORUZ'Son 30 yılda en fazla gelişme gösteren tıp dallarından birinin ortopedi ve travmatoloji olduğunu söyleyen Prof. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu, 'İnsan ömrü çok uzadı artık 85 yaşında sağlıklı, tek sorunu eklem ağrısı olan insanlar var. İnsanlar günümüzde uzun süre yatalak kalmak değil hemen işlerinin başına dönmek, kendi kendilerine yetebilmek istiyor. İşte bizim alanımız o yüzden ilerledi. Biz artık protezleri robot yardımıyla yapıyoruz' dedi.'ROBOTİK CERRAHİ HATAYI SIFIRA İNDİRİYOR'Prof. Dr. Beyzadeoğlu, 'Robot hata yapmamamız için bize yardımcı oluyor. Yoksa robotu tutan, yöneten yine cerrahtır. Ameliyat sırasında sınırlarımızın dışına çıkmaya kalkarsam, robot beni engelliyor. Robot teknolojisi protez takarken, her yerleştirdiğimiz implantın derecesinin, uzunluğunun milimetrik olmasını sağlıyor. Örneğin, diz protezinin ömrü 25 yıldır, hatalı ameliyat yaparsan bu ömür 10 yıla düşer. Bu teknolojiyle kalça protezleri 35-40 yıl kullanılabilecek' diye konuştu.KIRIKLARDA İMPLANT TEKNOLOJİSİ ÇIĞIR AÇTIArtık kırıklarda tedavi yöntemi olarak ameliyata daha çok başvurduklarını aktaran Prof. Dr. Beyzadeoğlu, 'Alçı sandığınız kadar masum değil. Uzun süre eklem alçıda kalıyor, aylarca fizik tedaviye gidiyorsunuz yine de o eklem açılmıyor. Bu sefer kıkırdağınız bozuluyor, eklemlerde kireçlenme başlıyor. Çocuklardaki kırıklar hariç, yetişkin kırıklarının kaynaması 3-4 ay sürecekse ve hasta uzun süre hareketsiz kalacaksa, işinin başına dönemeyecekse, alçı yerine ameliyat ile titanyum, krom kobalt gibi metalden yapılan kemikle uyumlu implantlarla tespiti tercih ediyoruz. Ameliyat edip aynı gün hastayı ayağa kaldırıyoruz, bir gece hastanede yatıyor, evine gönderiyorsunuz. 2-3 hafta sonra işinin başına dönüyor. Alçı yapsanız 3-4 ay öyle kalacak sonra da 3-4 ay fizik tedavi görecek. Tabii ki kısa sürede kaynayabilecek ve iyi dizilim sağlanmış kırıklarda hala alçı ilk tercih yöntemi olsa da teknoloji bizim insanları daha hızlı iyileştirmemizi sağlıyor' ifadelerini kullandı.'BİZ VATANIMIZI ÇOK SEVİYORUZ'Kurs, eğitim gibi çalışmaların, yoğun iş temposunda oldukça fazla vakit aldığını belirten Prof. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu; 'Biz bu vatanda doğduk, burada yetiştik, burada öleceğiz. Tüm yoğun iş tempoma rağmen, genç meslektaşlarımıza eğitim vermek, bu ülke için faydalı nitelikli insan yetiştirmek, her şeyden önemli olduğu için; eğitim görevlerimi hiç aksatmıyorum, zira ben tam bir Türkiye aşığıyım' dedi.'KURS VERİMLİ GEÇTİ'Kursa İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden katılan Ortopedi Uzmanı Dr. Tahsin Gürpınar ise, 5 yıldır ortopedi uzmanı olarak çalıştığını söyledi. Dr. Gürpınar, 'Artroskopi ile uğraşıyorum. Kursta, hocalarımızın cerrahi tekniklerini daha yakından gördüm. Bu teknikler üzerine tartışma, konuşma fırsatım oldu. Yaptığım ameliyatları karşılaştırdım. Her gün en az 5-6 ameliyata girdik kurs oldukça verimli geçti. Meslek büyüklerimizin uyguladığı birçok püf noktayı öğrendim' dedi.ORTOPEDİSTLERİN SADECE YÜZDE 1'İ KADINTürkiye'de 4 bine yakın ortopedi ve travmatoloji uzmanı var. Sadece 40'ı kadın. Kursa da Beykoz Devlet Hastanesi'nden katılan tek kadın doktor İrem Demir. 5 yıl asistanlık yapan Dr. Demir, 1 buçuk yıldır ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak görev yapıyor. Sporla çok ilgilendiği ve kuvvetli olduğu için bu uzmanlık alanını seçtiğini söyleyen Dr. Demir, 'Ortopedi alanı biraz güç gerektiriyor ve yorucu. Kadınlar yapabilir, bu alanda uzmanlaşmalarını istiyorum. Son yıllarda daha çok ilgi var' diye konuştu.'ORTOPEDİYİ SEÇTİĞİMDE 'YAPAMAZ' DEDİLER?Dr. Demir, 'En başta bu alanı uzmanlık olarak seçtiğimde 'yapamaz' dediler. Zamanla yaptığımı gördüler. Kadının el becerisi olduğu için alanın rahat olduğunu düşünüyorum. Daha titiz çalışıyorum ve el becerim iyidir. Kursa tekniklerimi geliştirmek için katıldım. Diz ve omuz cerrahisinde kullandığımız tekniklerin püf noktalarını öğrendim. 3 gün kısa geldi keşke daha uzun sürse? ifadelerini kullandı.