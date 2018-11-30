İstanbul Kışa Hazır

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
, kış aylarının sorunsuz geçmesi ve şehir hayatının normal seyrinde devam etmesi için hazırlıklarını tamamladı. İBB
'den yapılan açıklamaya göre, kışla mücadele çalışmaları İBB Afet Koordinasyon Merkezi
(AKOM) tarafından koordine ediliyor. 7 bin 83 personel ve bin 357 araç İstanbulluların rahat bir kış geçirmeleri için görev yapacak.
AKOM'da düzenlenen kışa hazırlık toplantılarında, İBB'nin Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı
, İtfaiye Daire Başkanlığı, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, Zabıta Daire Başkanlığı
, Sağlık Daire Başkanlığı, Ulaşım Daire Başkanlığı, Raylı Sistemler Daire Başkanlığı, Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanlığı, AKOM, Halkla İlişkiler
Müdürlüğü ile İETT
, İSKİ, İGDAŞ, İSTAÇ
, İSFALT, Metro İstanbul birimleri ile 39 ilçe temsilcisi hazır bulundu.
- 363 müdahale noktası belirlendi
Yapılan değerlendirmelerde, kış aylarında olması muhtemel kar, buz ve göllenme ile mücadele çalışmaları ele alındı. İstanbul'da 7 bin 373 kilometrelik güzergah ağında 363 müdahale noktası belirlendi.
İBB kış hazırlıkları kapsamında 7 bin 83 personel ve bin 357 araç ile üç vardiya halinde kışla mücadele çalışmaları yapacak.
Köy içi yollarda kullanılmak üzere muhtarlıklara 147 adet kar kürüme bıçağı takılmış şoförlü traktör verilecek. 6 adet Kar Kaplanı
otoyollar ve gerektiğinde havalimanı kar küreme çalışmalarına destek verecek. İBB ekipleri gerekli durumlarda karayolları ekiplerine araç takviyesi yapacak.
- 53 vinç kurtarıcı 24 saat görev yapacak Araç
kazaları ve kaymalar nedeniyle kapanan trafiğe müdahale etmek için 53 adet çekici vinç, Anadolu ve Avrupa Yakası
'nın kritik noktalarında 24 saat hazır bekletilecek. Metrobüs güzergahında herhangi bir aksaklık yaşanmaması için 33 kışla mücadele aracı görev yapacak.
Kışla mücadele kapsamında 60 kritik nokta Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) ile takip edilecek. Yavuz Sultan Selim
Köprüsü ve çevre yolları için 15 BEUS sistemi ve trafik kontrol kameraları kullanıma hazır hale getirilirken, ek önlemler de alındı.
İstanbul genelinde kritik noktalar ve kavşaklara ise vatandaşların kullanımı için 10 bin ton tuz torbası bırakılacak.
- Çalışmalar AKOM'dan koordine edilecek
Kış boyunca AKOM 7 gün 24 saat çalışacak. Araçların belirlenen güzergahlarda yapacakları kar küreme ve yol açma çalışmaları, mevcut araç takip sistemi ile AKOM'dan takip edilecek ve gerekli durumlarda araçlar farklı bölgelere yönlendirilecek.
Sokakta yaşayan kimsesiz vatandaşlar için toplama merkezleri de planlandı. 153 Beyaz Masa ihbar hattına bildirilen evsiz vatandaşlar, zabıta, polis ve ambulanslar ile alınarak sağlık kontrollerinin ardından Esenyurt
'taki misafirhanede konuk edilecekler.
İlçe belediyeleri de kendi bölgelerinde tespit ettikleri evsiz vatandaşları İBB'nin misafirhanelerine getirecekler.
Afet Koordinasyon Merkezi,Araç,İstanbul Büyükşehir Belediyesi,İstanbul