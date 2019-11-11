Haberler » Güncel » İstanbul-kitap fuarı'nda rekor imza soner yalçın'ın - Haber

İstanbul-kitap fuarı'nda rekor imza soner yalçın'ın

Kitap Fuarı'nda rekor imza Soner Yalçın'ınİSTANBUL, (DHA)- 5 yıl aradan sonra İstanbul Kitap Fuarı'nda okurlarıyla buluşan Soner Yalçın, 6 saate yakın kitaplarını imzalayarak, TÜYAP Kitap Fuarı'nın bu seneki imza süresi rekorunu kırdı.

11.11.2019 15:52 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:55
Kitap Fuarı'nda rekor imza Soner Yalçın'ın
İSTANBUL, (DHA)- 5 yıl aradan sonra Kitap Fuarı'nda okurlarıyla buluşan Soner Yalçın, 6 saate yakın kitaplarını imzalayarak, TÜYAP Kitap Fuarı'nın bu seneki imza süresi rekorunu kırdı.
Yazdığı eserlerle kitapseverlerin beğenisi kazanan ünlü isimler, 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda düzenlenen imza etkinliklerinde, kitapseverlerle buluştu. Dün akşam sona eren ve 605 bin kitapseveri ağırlayan fuarda Gazeteci-Yazar Soner Yalçın yeni çıkan kitabı 'Kara Kutu' ile okurlarla buluştu. Kırmızı Kedi Yayınevi'nden çıkan yeni kitabı Kara Kutu ile modern tıbbın ve ABD'nin ilk milyarderi olan Rockefeller ailesinin planlarını deşifre eden Yalçın'a ilgi büyüktü. 5 yıl aradan sonra İstanbul Kitap Fuarı'nda okurlarıyla buluşan Yalçın, 6 saate yakın kitaplarını imzalayarak TÜYAP Kitap Fuarı'nın bu seneki imza süresi rekorunu kırdı. Daha önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün fuarda Kara Kutu'yu alırken, İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve usta basketbol yorumcusu Murat Murathanoğlu da Soner Yalçın'ın yeni kitabını satın aldı.
İstanbul-kitap fuarı'nda rekor imza soner yalçın'ın

Soner Yalçın, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
17:41 SAT komandolarından nefes kesen operasyon (2)
17:40 Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD ziyareti açıklaması
17:35 Şehrin girişi güzelleşiyor
17:40 Bülent Arınç'ın damadından "delil yetersizliğinden beraat" kararına itiraz
17:40 "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı
17:34 Arınç'ın damadı Ekrem Yeter, savcılığın ardından kendisi de hakkındaki beraat kararına itiraz etti
17:26 Suriye'nin Kamışlı kentinde 3 patlama: 3 ölü, 5 yaralı
16:50 Atatürk'e olan benzerliğini kullanan Göksel Kaya, üniforma giyerek ata bindi
16:39 İstanbul'da suya yüzde 20 zam yapılacak
16:28 Dışişleri Bakanlığı'ndan Bolivya açıklaması: Gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
13:49 Son dakika: Beyaz Miğferler'in kurucusu eski İngiliz istihbaratçı, İstanbul'da ölü bulundu!
12:14 Son dakika: Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11.11.2019 17:42:53