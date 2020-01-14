İstanbul Kitapçısı kimin, ne zaman kuruldu? İstanbul Kitapçısı nerede?

İstanbul 'u Türkiye ve ülke sınırları dışında tanıtmayı hedefleyen Kültür A.Ş'ye bağlı olarak hizmet veren İstanbul Kitapçısı ne zaman kuruldu? Kitap kafe tasarımıyla kitapları sıcağı sıcağına okuma fırsatı sunuyor. İşte, İstanbul Kitapçısı hakkında detaylı bilgi...

İSTANBUL KİTAPÇISI NEDİR?

İstanbul'da, İstanbul Kitapçısı adı altında halka hizmet veren belediyeye bağlı bir kurumdur. Hediyelik eşya ve kafe konseptiyle kitapçıdan daha fazlasını sunmayı amaçlamıştır.

İSTANBUL KİTAPÇISI KİMİN?

İstanbul'un güzelliklerini dünyaya tanıtmak amacıyla 1989 yılında kurulan Kültgür A.Ş.'nin amacı doğrultusunda gerçekleştirdiği projelerden biri de İstanbul Kitapçısı'dır. 1994 yılında kurulan İstanbul Kitapçıları, doğal olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak çalışıyor.

İSTANBUL KİTAPÇISI NEREDE?

Halka hizmet vermek amacıyla toplamda İstanbul'da 10 şubesi bulunan İstanbul Kitapçısı; Beyoğlu, Kadıköy, 1453 Panorama Tarih Müzesi, Eminönü, Beşiktaş, Sultanahmet, Tekfur, Fatih, Başakşehir ve Karaköy'de bulunuyor.