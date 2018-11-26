İstanbul Konya Günlerinde Meram Rüzgarı Esti

Muhteşem doğası, zengin kültürü ve köklü tarihi ile tüm Türkiye'nin yakından tanıdığı Meram markasına duyulan ilgi ve merakın, Meram Belediye standının dolup taşmasına neden olduğunu söyleyen Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, fuarın katılımcılara başta tanıtım olmak üzere pek çok alanda büyük katkı sağladığını kaydetti.

22-25 Kasım tarihleri arasında İstanbul Yenikapı'da düzenlenen Konya Tanıtım Günleri Fuarında Meram rüzgarı esti. Konyalı Sanayici ve İşadamları Derneği (KONSİAD) tarafından organize edilen fuara başta İstanbul'da yaşayan Konyalılar olmak üzere tüm İstanbullular büyük ilgi gösterdi. Fuarın en çok rağbet gören standlarından biri de tarihi ve doğal güzellikleriyle Meram ve son dönemde büyük atılım gerçekleştirleştiren Meram Belediyesinin standı oldu. Konseptinin ağırlığını oluşturan Ateşbaz-ı Veli bölümü ve Meram Belediyesinin hizmetleri ziyaretçilerin en çok dikkatini çeken bölümler oldu.

'TANITMAK VE ANLATMAK BİR ZENGİNLİĞE SAHİP OLMAK KADAR ÖNEMLİ!'

Fuarın Meram'ın tanıtımı adına büyük yarar sağladığını belirten Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, "Ne denli önemli güzelliklere sahip olursanız olun ya da ne denli büyük başarıların altına imza atarsanız atın, eğer bunu layıkıyla tanıtamıyor ve hakkıyla anlatamıyorsanız asli hedefinize asla ulaşamıyorsunuz" diye konuştu. Bu nedenle bu tip organizasyonların önemine vurgu yapan Başkan Toru, "Belediye olarak, Meram'ın tanıtımına katkı sunmak amacıyla 4 gün boyunca 'Konya Tanıtım Günleri'nde yerimizi aldık. Fuarın en dikkat çeken en çok rağbet gören stantlarından biri olduk. Bu hem Meram markasının bilinirliliği hem de belediye olarak tüm Türkiye'ye örnek olan projelerimiz sayesinde oldu. Gerek tarihi zenginliği ve doğal güzellikleriyle gerekse sosyal ve kültürel etkinlikleriyle ünü tüm Türkiye'ye yayılmış Meram'ı, fuara katılanlara daha detaylı tanıtmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

"MERAM BİR CEVHER. BU CEVHERİ İŞLEMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Fuara İstanbul'da yaşayan Konyalılar başta olmak üzere, Siyasilerin, İş Dünyasının ve bürokratların yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Başkan Toru, organizasyonun sürekli hale getirilmesinin şehrin tanıtımı adına büyük yarar sağlayacağının altını çizdi.Son dönemde Konya'nın ve Meram'ın tanıtımı adına önemli adımlar atıldığını ancak bunun yeterli olmadığını kaydeden Başkan Fatma Toru sözlerini şöyle sürdürdü; "Konya, ilk yerleşim yeri olmasından tutun Selçuklulara Başkentlik yapmasına, namı Türkiye sınırlarını aşmış Meram Bağlarının güzelliğinden yine fikirleriye tüm dünyaya ışık tutmuş Mevlana'ya,manevi ikliminden bozkırın ortasında adeta bir vaha gibi son dönemde yaşadığı büyük atılımlara kadar her konuda ve her alanda, daha başka bir ifade ile muhteşem doğası, zengin kültürü, köklü tarihi ve sıcak, samimi, çalışkan, özverili insanı ile adeta bir cevher.İşte bizim tüm gayretimiz bu cevheri sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya tanıtmak için.İstanbul Yenikapı'da düzenlenen 'Konya Tanıtım Günleri'de tanıtım fırsatlardan biri oldu. Standımız doldu doldu taştı. Meram'ı bilenler bizimle hasret giderdi, bilmeyenler merakını. Fuar süresince yaşananlar kelimenin tam anlamıyla muhteşemdi. Bu güzel fırsatı sundukları içinKonyalı Sanayici ve İşadamları Derneği (KONSİAD) başkanı ve üyelerine teşekkür ediyorum"

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, daha sonra fuara katılan standları tek tek gezerek bilgi aldı.