İSTANBUL-KORONAVİRÜS NEDENİYLE CAMİLERDEN DÜN AKŞAM DUA EDİLDİ
Yatsı ezanı sonrasında koronavirüs salgınının son bulması ve virüse yakalanan hastaların şifa bulması için yapılan dualara devam edildi.
27.03.2020 08:50 | Son Güncelleme: 27.03.2020 08:53
Yatsı ezanı sonrasında koronavirüs salgınının son bulması ve virüse yakalanan hastaların şifa bulması için yapılan dualara devam edildi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın talimatıyla başlayan yeni tip koronavirüs salgınının son bulması ve virüse yakalanan hastaların şifa bulması için yatsı ezanı sonrasında dua edilmesine devam edildi. Yatsı ezanı sonrasında camilerden yükselen dualarda, koronavirüs ile mücadele eden sağlık görevlilerine kolaylıklar temennisinde bulunulurken virüsün sonlanması ve hastaların şifa bulması için dua edildi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın talimatıyla başlayan yeni tip koronavirüs salgınının son bulması ve virüse yakalanan hastaların şifa bulması için yatsı ezanı sonrasında dua edilmesine devam edildi. Yatsı ezanı sonrasında camilerden yükselen dualarda, koronavirüs ile mücadele eden sağlık görevlilerine kolaylıklar temennisinde bulunulurken virüsün sonlanması ve hastaların şifa bulması için dua edildi.
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Kaynak: DHA
Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Güncel