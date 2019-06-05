İSTANBUL- KÜÇÜKÇEKMECE'DE 4 ARAÇ ALEV ALEV YANDI

Atık kağıtların bulunduğu alanda çıkan yangın park halindeki araçlara sıçradı
Haber - Kamera Soner HASIRCIOĞLU İSTANBUL DHA Küçükçekmece
'de atık kağıtların bulunduğu alanda çıkan yangın park halindeki araçlara sıçradı. Yangın nedeniyle 2 araç tamamen yanarken 2 araçta da maddi hasar meydana geldi.
İstasyon Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde atık kağıtların bulunduğu alanda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, yan tarafta park halindeki
1 minibüs ve 3 midibüse sıçradı. Yangını gören vatanaşlar polise ve itfaiyeye haber verdi. İtfaiye
ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle 2 araç tamamen yanarken 2 araçta da maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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