30.06.2019 12:31
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İSTANBUL- KÜÇÜKÇEKMECE'DE HAREKETLİLİK

Haber- Kamera Mustafa BAKIRHAN- Soner HASIRCIOĞLU İSTANBUL DHAKüçükçekmece'de kız çocuğuna yönelik taciz iddiasının ardından gece hareketlilik yaşandı.

Haber- Kamera Mustafa BAKIRHAN- Soner HASIRCIOĞLU İSTANBUL DHA
Küçükçekmece 'de kız çocuğuna yönelik taciz iddiasının ardından gece hareketlilik yaşandı. Yürümek isteyen gruba, polis, tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Kalabalık dağılırken, gözaltıların olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde küçük kıza bir kişinin tacizde bulunduğu iddiasının yayılması üzerine mahalle sakinleri, cadde üzerinde toplanarak Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü 'ne yürümek istedi. Aynı cadde üzerindeki emniyet müdürlüğüne yürümek isteyen gruba polis dağılın çağrısında bulundu. Yapılan uyarılar sonucunda vatandaşların dağılmaması üzerine polis, tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Vatandaşlar ara sokaklara dağılırken bazı kişilerin gözaltına alındığını öğrenildi.
Öte yandan olayla ilgili emniyet kaynakları, 12 yaşında bir Suriyeli çocuğun yine 12 yaşındaki bir çocuğa camdan gel gel şeklinde işarette bulunduğu ve olayda herhangi bir fiziki temas, taciz olayının yaşanmadığını bildirdi. Olayla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığı ve emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.İSTANBUL- KÜÇÜKÇEKMECE'DE HAREKETLİLİK
Kaynak: DHA
Küçükçekmece , Güncel

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