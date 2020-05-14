İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE'DE MİNİBÜSÜ TIKABASA DOLDURAN ŞOFÖRE PARA CEZASI

Haber: Ali ABLAY / İstanbul DHA Küçükçekmece'de koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karara uymayarak minibüsüne 9'u ayakta toplam 18 yolcu alan minibüs şoförüne 3 bin 284 lira idari para cezası kesildi.

14.05.2020 16:33 | Son Güncelleme: 14.05.2020 16:35
Haber: Ali ABLAY/ İstanbul DHA Küçükçekmece'de koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karara uymayarak minibüsüne 9'u ayakta toplam 18 yolcu alan minibüs şoförüne 3 bin 284 lira idari para cezası kesildi.
Küçükçekmece'de koronavirüs tedbirleri kapsamında durdurulan minibüste 9'u ayakta toplam 18 yolcunun bulunduğu tespit edildi. Polis, taşıma sınırının yüzde 50'yi aşan oranda yolcu taşıyan minibüs şoförüne Karayolları Kanunu kapsamında, "Taşıma sınırının üstünde yolcu taşımak" ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında toplam 3 bin 284 lira idari para cezası kesti. Yolculara ise herhangi bir işlem yapılmadı. İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE’DE MİNİBÜSÜ TIKABASA DOLDURAN ŞOFÖRE PARA CEZASI

Kaynak: DHA

Etiketler: Küçükçekmece, İstanbul, Güncel, Haber

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