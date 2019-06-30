30.06.2019 02:40
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İstanbul Küçükçekmece'de taciz iddiası

İstanbul Küçükçekmece

İSTANBUL (AA) – İstanbul Küçükçekmece'de bir kız çocuğuna yönelik taciz iddiasıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL (AA) – İstanbul Küçükçekmece 'de bir kız çocuğuna yönelik taciz iddiasıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde bir esnafın küçük kızına bir kişinin tacizde bulunduğu iddiasının yayılması üzerine mahalle sakinleri, cadde üzerinde toplanarak polis merkezine yürümek istedi.
Polis merkezi çevresinde ve caddede güvenlik tedbiri alan çevik kuvvet polis ekiplerinin ikazlarına rağmen slogan atarak bir türlü dağılmayan gruba polis tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.
Müdahale sırasında ara sokaklara dağılarak tekrar toplanan gruptan bazı kişiler gözaltına alındı.
Öte yandan söz konusu taciz iddiasıyla ilgili emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, 12 yaşında Suriyeli bir çocuğun evinin camından, 12 yaşındaki başka bir çocuğa "gel" dediği, olayda herhangi bir fiziki temas yaşanmadığı bildirildi.
Olayla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığı ve emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Polisin güvenlik tedbirleri çerçevesindeki bekleyişi sürüyor.
Kaynak: AA
İstanbul , Küçükçekmece , Güncel

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