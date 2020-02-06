Haberler » Güncel » İstanbul Kültür Sanat Platformu Oluşum Çalıştayı dün toplandı - Haber

İstanbul Kültür Sanat Platformu Oluşum Çalıştayı dün toplandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı, kültür sanat etkinliklerini tüm mevsimlerde ve bütün ilçelerde yapmayı planladıklarını söyledi.

06.02.2020 11:06 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:07İstanbul Kültür Sanat Platformu Oluşum Çalıştayı dün toplandı

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ve kültür sanat camiasının seçkin üyeleri, kültür sanat faaliyetlerinin gelişimini, konunun uzmanlarıyla tartışmak için Kongre Merkezi'nde bir araya geldi. Yaklaşık yedi saat süren çalıştayda on üç masada bulunan yaklaşık yüz kişinin düşünceleri sunum yoluyla ifade edildi.

İNTERAKTİF KÜLTÜR SANAT

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Hülya , önceliklerinin kültür sanat etkinliklerini dört mevsimde de gerçekleştirmek olduğunu vurguladı. Yapılacak etkinliklere yüksek sayıda katılımın hedeflendiğini de kaydeden Muratlı özetle şunları dedi:

"İstanbul'un, huzurlu, güvenli, aydınlık, kültür sanatla yoğrulmuş bir gelecek beklentisi ancak yeni nesil belediyecilik anlayışının hayata geçmesiyle mümkün olacaktır.İstanbul'un kendi sesini kamu yönetime duyurabilmesini ve birlikte üretimi önemsiyoruz. Yola 'İstanbul Senin' diyerek çıktık. İstanbul dinamik ve üretken bir şehirdir. Kentimizi en iyi şekilde yönetmek amacıyla, katılımcı, demokratik ve tam bir işbirliği içinde hareket etmek istiyoruz. Kültür Sanat Ajandası oluşturduk.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Muratlı, Haliç, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:33  7 Ocak Cuma Hutbesi yayınlandı! 7 Ocak Cuma Hutbesi tam metni!
11:22  Kod Adı Londra filmi konusu nedir? Kod Adı Londra oyuncuları ve Kod Adı Londra özeti!
11:19  Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları 6 Şubat 2020 Milli Piyango
11:13  Şans Topu çekilişi sonuçları 5 Şubat 2020: MPİ Şans Topu 973. hafta sonucu
11:06  Sayısal Loto sonuçları 5 Şubat 2020: Büyük ikramiye sahibini buldu mu?
6.02.2020 11:44:35