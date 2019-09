- İstanbul Kültür Üniversitesi 22. Akademik Yıl açılışını gerçekleştirdi

İSTANBUL - İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ), 2019-2020 Akademik Yıl açılışını gerçekleştirdi. Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren İKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Bahar Akıngüç, "Üniversite olarak 22 yıldır eğitimci kimliğimizden ödün vermeden yolumuza devam ediyoruz" dedi.İstanbul Kültür Üniversitesi yeni öğrencileri ile 2019-2020 eğitim-öğretim yılına büyük bir coşkuyla başladı. Üniversitenin Ataköy Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen akademik yıl açılış töreni, İKÜ İşaret Dili Korusu'nun eşliğinde söylenen İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başladı. Törene İKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver, İKÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Güzel, Khan Academy Türkiye Direktörü Alp Köksal, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren İKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Bahar Akıngüç Günver, "Üniversitemiz; bilim, sanat, eğitim, araştırma, özgür düşünceden ödün vermeden şekillenerek 22. yılına girdi. Zaman, yalnızca insanlar için değil eğitim kurumları için de çok önemli bir gösterge. Başlangıçtaki varoluş sancıları yerini büyüme sancılarına zaman içinde ise yerini duruşunu ortaya koyma ve koruma çabasına bırakıyor. Üniversite olarak 22 yıldır ülkenin ve dünyanın koşulları arasında eğilip, bükülmeden, yozlaşmadan, eğitimci kimliğimizden ödün vermeden yolumuza devam ediyoruz" dedi."Kültür bağının güçlenerek nice nesiller yetiştirmesini diliyorum"Kültür ailesinin üyelerine bir mesaj vermek istediğini belirten Dr. Bahar Akıngüç Günver, "Kültürün bugünlere geliş öyküsünde esas olan insandır. Kullandığımız teknolojiden fiziki alanlarımıza, sosyal sorumluluğumuza kadar kültür kimliğini inşa eden her unsurda mezunlarımızın, akademik ve idari alandaki emekçilerimizin ve insan kaynağımızın payı çok büyük. Kültürlü olmak; doğrudan bir yaşam biçimidir. Nitekim dünyanın daha iyi bir yer haline gelebilmesi için farklı renklerden oluşan bir kültür seferberliğine ihtiyacımız var. İmkanlarımız dahilinde eğitim faaliyetlerine, sanata, bilgi teknolojilerine, iletişim etkinliklerine, proje geliştirmeye, girişimciliğe, sosyal sorumluluğa yönelik yatırımları destekliyor, yıl boyunca çeşitli faaliyetler gösteriyoruz. Kültür; tüm sesleri, renkleri sözcükleri, kucaklayacak kadar engin bir coğrafyadır. Açılış töreni vesilesiyle kültür ailesine yeni katılan çalışma arkadaşlarımıza ve yeni öğrencilerimize başarılar diliyor, kültür bağının güçlenerek nice nesiller yetiştirmesini diliyorum" ifadelerinde bulundu."Her zaman desteğimiz sizinle olacaktır"Açılış konuşmasında gençlere seslenen Rektör Prof. Dr. Erhan Güzel, "Sevgili öğrenciler; üniversitemizde geçireceğiniz süre boyunca, her türlü desteği, dostluğu kısacası aile olmayı hissedeceksiniz. Bu birliktelik ve aidiyet duygusu Kültür Eğitim Kurumları'nın köklü geçmişinden bugüne kadar oluşturduğu değer ve felsefenin aktarılması ve canlı kalmasının sırrıdır. 60 yıl önce 'öğrencilerin hizmetinde' sloganıyla faaliyetine başlayan eğitim kurumumuz, bugün yine aynı anlayışla üniversitemizin çatısı altında sizlerin hizmetinde. Bu noktada üniversitemiz, akademik gelişiminizin yanında sanat algınızın olgunlaşması, dünyayı yakından tanımanız, insan hakları, demokrasi, eşitlik, adalet gibi evrensel değerleri özümsemeniz, teknolojiyi kullanabilen ve toplumsal bilince sahip bireyler olarak yetişmeniz için çalışmaktadır. Bu misyonun yalnızca müfredatla yerine getirilebilecek bir husus olmadığının bilincindeyiz. Tüm akademik ve idari personelimiz ve altyapımızla yıl boyunca farklı alanlarda yapılan etkinlikler ve organizasyonlarla yanınızdayız. Kültür çatısı altında ve mezun olduktan sonra her zaman desteğimiz sizinle olacaktır. Yeni dönemde yapacağınız çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Kültür ailesinin kıymetli üyelerine hayırlı, uğurlu, sağlıklı ve verimli bir akademik dönem diliyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum" şeklinde konuştu."Öğrenmeyi oyunlaştırmak eğitim için çok önemli bir faktör"Gençlere '21. Yüzyıl Yaşam Becerileri' hakkında bir sunum gerçekleştiren Khan Academy Türkiye Direktörü Alp Köksal ise, "Bizim artık tek düze yeteneklere değil, tam tersi disiplinler arası çok yönlü becerilerle fark oluşturmaya ihtiyacımız var. İnsanı insan yapan beceriler her zaman bizi gelecekte de farklı bir yere taşıyacaktır" dedi. Öğrenmenin eğlenceli bir hal aldığında daha kalıcı olduğunu da ifade eden Köksal, sözlerini şu şeklide sürdürdü:"Bizim, öğrenmenin ne kadar eğlenceli bir olgu olduğunu yeniden hatırlamaya ihtiyacımız var. Öğrenmeyi oyunlaştırmanın eğitim için çok önemli bir faktör olduğuna inanıyorum. Nitekim bilgiyi aktarma, bilgiyi depolama şeklimiz değişiyor. Bugün bilgi her yerde. Sosyal medya bile bir bilgi kaynağına dönüştü. Ancak önemli olan doğru ve güvenilir bilgiye ihtiyacımız olduğu anda hızlı bir şeklide ulaşabilmeyi öğrenmemiz."

Kaynak: İHA