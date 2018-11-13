İstanbul Kuruçeşme'de İett Otobüsü Kaza Yaptı

13 Kasım 2018 Salı 12:44



13 Kasım 2018 Salı 12:44

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHAKuruçeşme'de İETT otobüsünün okul duvarına çarpması sorucu 9 kişi yaralandı.Kuruçeşme -Beşiktaş hattında sefer yapan İETT otobüsü saat 10.30 sıralarında yokuş aşağıya inerken yol kenarındaki okul duvarına çarptı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Freni patlayan otobüs havanın yağışlı ve zeminin kaygan olmasından dolayı Beşiktaş Kuruçeşme mahallesi Çağrı Sokak'ta istinat duvarına çarpmıştır" denildi. Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada Sürücü ve 8 yolcu yaralandı. Yaralı yolculardan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.KAZA ANI KAMERADABu arada kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yokuş aşağıya inen otobüsün bir anda kontrolden çıkarak duvara çarptığı görülüyor.