İSTANBUL Levent Meydanı ve çevresi yenilendi

Levent Meydanı ve çevresi yenilendiİSTANBUL, (DHA)- Beşiktaş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçenin en yoğun meydanlarından biri olan Levent Meydanı ve çevresini yenilediBeşiktaş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Levent Meydanı ve çevresini yeniledi.

03.07.2020 12:09 | Son Güncelleme: 03.07.2020 12:15
Levent Meydanı ve çevresi yenilendi
İSTANBUL, (DHA)- Beşiktaş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçenin en yoğun meydanlarından biri olan Levent Meydanı ve çevresini yeniledi
Beşiktaş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Levent Meydanı ve çevresini yeniledi. Ekiplerin çalışmasıyla meydana sosyal mesafeye uygun banklar yerleştirildi. Eski aydınlatma direkleri daha çevreci ve enerji tasarruflu olanlarla değiştirildi. Ayrıca meydan çiçeklendirilerek ilçe sakinlerinin hizmetine sunuldu.
'YENİ AĞAÇLAR DİKEREK MEYDANIMIZDA YEŞİLİ ARTIRACAĞIZ'
Levent Meydanı'nın sadece Beşiktaş'ın değil, İstanbul'un en yoğun noktalarından biri olduğunu ve yapılan çalışmaların enerji tasarruflu olduğuna vurgu yapan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 'Sosyal mesafeli yeni banklar pandemi sürecinde çok önemli. ve bizler mevsiminde yeni ağaçlar dikerek meydanımızda yeşili de artıracağız' dedi. İSTANBUL Levent Meydanı ve çevresi yenilendi

Kaynak: DHA

Etiketler: Beşiktaş Belediyesi, İstanbul, Beşiktaş, DHA, Güncel, Haber
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