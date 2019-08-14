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İSTANBUL-LİVERPOOL TARAFTARLARI SÜPER KUPA FİNALİNİ BEKLİYOR

TALİMHANE'de toplanan bir grup Liverpool taraftarı Süper Kupa finali öncesi takımları lehine tezahürat yaptı.

14.08.2019 17:37
İSTANBUL-LİVERPOOL TARAFTARLARI SÜPER KUPA FİNALİNİ BEKLİYOR
TALİMHANE'de toplanan bir grup Liverpool taraftarı Süper Kupa finali öncesi takımları lehine tezahürat yaptı. Liverpool taraftarlarına bazı Türk taraftarlar da destek verdi.
Bu akşam Beşiktaş Park'ta oynanacak Süper Kupa finali öncesi bir grup Liverpool taraftarı Talimhane'de toplandı. Takımları lehine sık sık tezahürat yapan Liverpool taraftarları maç saatini bekliyor. Öte yandan bazı Türk taraftarlar da Liverpool'lu taraftarların eğlencesine ortak olarak, tezahüratlara katıldı.
İSTANBUL-LİVERPOOL TARAFTARLARI SÜPER KUPA FİNALİNİ BEKLİYOR

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Kaynak: DHA

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