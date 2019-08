İSTANBUL Liverpoollu yıldızlarla top oynayan ampute çocuklar, DHA'ya konuştu

Liverpoollu yıldızlarla top oynayan ampute çocuklar, DHA'ya konuştuAgit Şiyar: Bizim yaş grubumuz için inanılmaz bir şanstıJürgen Klopp bizden büyülendiğini ifade etti""Önemli olan nereden geldiğini unutmamak""İdolüm Zlatan Ibrahimovic"Rıza Efe Ödüget: Unutamayacağım bir an yaşadımSezer AFŞAR - Kaan ÜLKER/ - 44'üncü UEFA Süper Kupa maçı öncesinde dün hem Liverpool hem de Chelsea takımlarının antrenmanına konuk olan ve oyuncularla tanışma şansı yakalayan 7-15 yaş arası Türkiye Küçük Ampute Milli Takımı oyuncuları, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.Maç öncesindeki açılış seremonisinde TRT Çocuk Korosu ile birlikte Bob Marley'in "Three Little Birds" şarkısını seslendirecek olan takımda kaptan Agit Şiyar ve kaleci Rıza Efe Ödüget heyecanlı olduklarını ifade etti.AGİT ŞİYAR: BİZİM YAŞ GRUBUMUZ İÇİN İNANILMAZ BİR ŞANSTITakım kaptanı Agit Şiyar, iki takımla da idmana çıkmanın kendileri için büyük bir şans olduğunu söylerken, "Öncelikle bizi bu fırsat için buraya çağıran, bizi konaklatan ve her türlü yardımı, desteği bize veren başta Türkiye Futbol Federasyonu olmak üzere, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ve tabii ki hiçbir zaman desteğini esirgemeyen devletimize öncelikle teşekkür ediyorum. Bizim yaş grubumuz için büyük bir şanstı, büyük bir fırsattı. Bu tür şeyler bize tecrübe kazandırıyor, daha güzel anılarımız oluyor. Bizim yaş grubumuzdaki futbolcular için büyük bir adaptasyon ve motivasyon kaynağı bu, gerçekten çok güzel bir organizasyon, mutluyuz ve tadını çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı."JÜRGEN KLOPP BİZDEN BÜYÜLENDİĞİNİ İFADE ETTİ"İki takımdaki her oyuncunun kendileri ile yakından ilgilendiğini vurgulayan Şiyar, "Öncelikle gerçekten sadece Jürgen Klopp ve Oliver Giroud üzerinden gitmek istemiyorum ama oradaki sporcularla sonuçta fazla tanışmışlığımız yok, sonuçta biz onları izliyoruz ama onlar fazla haberdar olamamalarına rağmen bize çok güzel ilgi gösterdiler. Klopp hakkında, zaten futbol hayatım boyunca her zaman futbol demeçlerini, anlayışını benimsediğim bir insandı. Sahaya girmemizle beraber kendimi onun yanında buldum, güzel bir sohbet ettik. Bana sorular sordu, önce hoş geldiniz dedi ve bizi burada görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti. Ben de hayalim olan biriyle tanışmaktan dolayı heyecanlıydım. Konuşmamızda ise ampute futbolumuzu ve ülkemizde nasıl bir yerde olduğundan, başarılarımızdan bahsettim, İngilizce sohbet ettik ve büyülendiğini dile getirdi, her şey için bize teşekkür etti. Böyle mütevazı bir insanla tanışmak benim için bir hayaldi, çok büyük bir tecrübe kazandım" dedi."ÖNEMLİ OLAN NEREDEN GELDİĞİNİ UNUTMAMAK"Ampute takımıyla birlikte ileride büyük başarılar yakalamak istediğini vurgulayan 15 yaşındaki futbolcu, "Çok büyük bir tecrübe kazandım, gerçekten öyle. İnsan her türlü başarıyı yakalayabilir, çok büyük bir futbolcu olabilir, dünyaca ün kazanabilir ama benliğini unutmaması ve iyi bir insan olarak her zaman kalması çok önemli. Ben şu an genç milli takım kaptanıyım, bu yaz da A Milli Takım kampına çağrıldım ve şu an Ampute A Milli Takımı'nın en genç oyuncusuyum. Çok büyük başarılar bile kazansak insan geldiği yeri unutmamalı ve bu tür şeyleri hep hafızasında bir köşede tutmalı. 15-20 sene sonra umut ediyorum ki ülkemizle çok büyük başarılar kazanacağız, takımımla ve ağabeylerimle, daha çok şey öğreneceğim ben de. Aklımda kalabilecek en güzel şey nereden geldiğimi unutmamam olacaktır" açıklamasında bulundu."İDOLÜM ZLATAN IBRAHIMOVIC"Forvet bölgesinde oynadığı için Ibrahimovic'i beğendiğini açıklayan Agit Şiyar, "Küçüklüğümden beri her zaman futbol hayatımdaydı, ampute futbola başlamadan önce de birçok futbolcuyu izliyordum. Her futbolcu gibi ben de sokakta büyüdüm, sokak futboluyla öğrendim diyebilirim. İdolüm olarak Messi hayranıydım diyebilirim ama pozisyonum gereği İbrahimovic'i çok beğeniyorum. İbrahimovic'in gollerini küçüklükten beri izliyorum, onu idol olarak görüyorum diyebilirim. Ama dünkü futbolcularla konuşma ve tanışma fırsatım olunca Giroud ile bir röportajım oldu, ondan da güzel şeyler, tavsiyeler aldım" şeklinde konuştu.RIZA EFE ÖDÜGET: UNUTAMAYACAĞIM BİR AN YAŞADIMDün katıldıkları idman anlarını hiç unutmayacağını ifade eden Rıza Efe Ödüget ise "Ampute futbola başlayalı iki sene oluyor, yeniyim. Çok heyecanlandık, biraz tedirgin olduk. Oyuncularla tanışmak büyük bir onur, bunun için UEFA yetkililerine ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Kulübü'ne teşekkür ediyorum" dedi.Van Dijk ile fotoğraf çekildiği fotoğrafı hiç unutamayacağını söyleyen Ödüget, "Liverpool favorim, kaleci olarak Alisson Becker'i idol olarak görüyorum" diyerek sözlerini sonlandırdı.