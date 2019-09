İstanbul lüks markalar indirimli ürünleriyle garaj günleri'nde

Lüks markalar indirimli ürünleriyle Garaj Günleri'ndeİSTANBUL, (DHA) - ANADOLU Yakası'nda bulunan bir alışveriş merkezinde başlayan Garaj Günleri, birçok markayı bir araya getirdi. 20 Eylül - 6 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen etkinlikte ziyaretçiler lüks markaların ürünlerini uygun fiyatlara alabiliyor. İstanbul Göztepe'de bulunan İstanbul Optimum Outlet AVM, müşterilerini uygun fiyatlı ürünlerle buluşturmak için bir etkinlik düzenliyor. 20 Eylül - 6 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen ve bu yıl 7'ncisi düzenlenen Garaj Günleri'nde ünlü markaların birbirinden şık ve uygun fiyatlı ürünleri sunuluyor.HEDEF STOKLARI BİTİRMEKÜtü ve elektrikli süpürgelerin çok satıldığını belirten bir küçük ev aletleri mağazasında müdür yardımcılığı yapan Burçin Pelit, 'Zaten AVM'miz yoğun talep görüyor. Mağazamızda da her zaman çok fazla satış oluyor. Şu anda ise Garaj Günleri'ndeyiz. Burada yaklaşık 50 farklı ürünümüz var. İnsanlar fiyatların bilincinde olduğu için buraya ayrı bir talep oluyor. Bizim zaten geçen yıldan da tecrübemiz var. Geçen seneki satışları çok iyiydi, bu sene de onun üstüne çıkmayı hedefliyoruz. Stokları bitiririz diye düşünüyoruz' dedi.TRİKO SATIŞLARI ARTTIErkek giysilerine yoğun talep olduğunu ifade eden bir erkek giyim mağazasının mağaza müdürü Arif İssisu, şöyle konuştu:'Satışlar beklediğimiz gibi gidiyor. Hazırlığımızı zaten yapmıştık. Klasik erkek giyim mağazasıyız ama casuel ürünlerimiz de mevcut. Takım, ceket, pantolon, gömlek ve trikolar var. ve şu an takım elbise, gömlek grubumuz gayet iyi gidiyor. Havaların soğumasıyla beraber triko satışlarımız da arttı.'PİJAMAYA BÜYÜK İLGİBir iç giyim mağazasının mağaza müdürü Nazlı Kayış ise 'Bu çok büyük bir etkinlik. 3 yıldır mağaza olarak katılıyoruz. Hem insanlar mutlu hem biz mutluyuz. Şu anda yazlık ve kışlık her türlü ürünü bulabilirler. Genelde kadın ve erkek pijama takımları ve sepet iç çamaşırları çok satıldı' dedi.'ÖZEL MARKALARDA İNDİRİM OLMASI AVANTAJLI'Fiyatların çok iyi olduğunu belirten bir erkek müşteri 'Bu gerçekten fırsat, kaçırmak istemiyoruz. Bakalım daha neler bulabileceğiz. Özel markalarda indirim olması tabi ki daha avantajlı' derken çocuğu için alışveriş yapan bir kadın ziyaretçi ise, 'Fiyatlar geçen seneye göre daha uygun. Böyle etkinliklerin düzenlenmesi güzel bir şey, indirimli ürünlerin olması bizim için iyi oluyor. Çünkü fiyatlar çok yüksek gerçekten, normalde alamıyoruz. Şimdi çocuğuma bakıyorum, sonra da kendime bakacağım' diye konuştu.22 ayrı markanın yer aldığı Garaj Günleri, AVM'nin -3 numaralı yeşil otopark alanında düzenleniyor.