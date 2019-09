İstanbul lunaparklar depreme hazır mı; makine mühendisi açıkladı

Depreme dönme dolapta yakalanırsanız...Lunaparklar depreme hazır mı; makine mühendisi açıkladıGökçe KARAKÖSE, Hüseyin ÇAKMAK/ İSTANBUL,(DHA)- İstanbul peş peşe depremlerle sallandı. Deprem sonrası gözler çocukların vazgeçilmez eğlence merkezlerinden olan lunaparklara çevrildi. Makine mühendisi Özcan Dal, lunaparkların depreme dayanaklı ve oyuncakların da deprem anında duracak şekilde dizayn edildiğini belirterek, 'Lunapark oyuncakları dünyanın en güvenli makineleridir. Deprem korkusunu yenmek için lunaparklarda eğlenin' dedi.Günde binlerce kişiyi ağırlayan Viaport Marina Korsan Adası Tema Park'ın işletmecisi olan makine mühendisi Özcan Dal, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) deprem sonrası lunapark ve tema parkların ne kadar güvenli olduğuyla ilgili özel açıklamalarda bulundu. Deprem sırasında oyuncakların duracak şekilde tasarlandığına dikkat çeken Dal, 'Bakımlı bir lunaparksa çocuğunuzun elinden tutarak akşama kadar gönül rahatlığıyla eğlenebilirsiniz. Oyuncaklarımız aşırı sarsıntıda duracak şekilde tasarlandı. Bütün oyuncaklar aşırı derece sallandığında durur. Her oyuncağın mutlaka manuel indirme tasarımı vardır. Elektrikler kesildiğinde, deprem olduğunda, görevli arkadaşlar manuel olarak müşterileri indirirler. Parkımızda toplanma bölgesi vardır. Toplanma bölgesine yönlendirebiliriz. Toplanma bölgesinde de acil ihtiyaçlarımızı giderici stoklarımız vardır. Lunapark oyuncakları depremden en az etkilenecek oyuncaklardır. Bunlar mekanik metalden yapıldıkları için sallanırlar ama yıkılmazlar. Deprem korkusunu yenmek için lunaparklarda eğlenin' dedi.'GÜVENLİ PARKI NASIL ANLARIZ"Lunapark ve tema parkta yer alan oyuncakların dünyanın en güvenli makineleri olduğuna dikkat çeken Dal, 'Lunaparklar bakımlı olmak zorunda. Zaten insanlar lunaparktan içeri girdiğinde eğer ki bir bakım yaptığını gözlemleyebiliyorsa, oyuncaklar boyalıysa, temizse, oyuncakların emniyet kemerleri eksik değilse o güvenli bir parktır. Hiç korkmadan binebilirler. Lunapark oyuncakları dünyanın en güvenli makineleridir. Kaza oranı uçaktan daha az kazası olan makinelerdir. Onun için rahatlıklar lunaparklara gidip çocuklarımızı gönül rahatlığıyla eğlendirebiliriz. Eğer merdiven altı imalat değilse ister Türkiye'de ister dünyanın neresinde olursa olsun belirli firmaların malı ise, gönül rahatlığıyla binebilirler. Oyuncaklarımızı Türkiye'de de yapsak mutlaka Alman TÜV denetiminden geçen makinelerdir' diye konuştu.'ÇOCUKLARIMIZIN CAN GÜVENLİĞİ BİZİM İÇİN EN ÖNEMLİ ŞEY'Özcan Dal, 'Çocukların can güvenliği bizim için en önemli şeydir. Lunapark oyuncaklarımız sonsuz ömürle hesaplanması gereken makinelerdir. Önce projeler çizilir, Almanya'ya gönderilir, Almanya bunu inceler ve proje tamam derse biz bunların imalatına başlarız' dedi ve ekledi:'Bitene kadar 4 sefer Alman mühendisleri gelir ve bunları incelerler. Kesme, ölçü, kaynak kontrolü, montaj kontrolü sonra da iş başı kontrolleri yapılır. Bu yüzden en ufak bir problem yaşanmaz. Kazalar olabilir ama bu makine kırılmasından kaynaklanmaz. Belki müşterinin dikkatsizliğinden, belki çalıştıranın dikkatsizliğinden kaynaklanabilir. Ama bu da cana kıyan bir şey değil. Bu da ne müşterinin ne de bizim canımızı yakar. Lunaparklara her yıl 400 bin kişi giriyor ancak adliyeye yansımış herhangi bir kaza yok. Çocukların yaptıklarından aileler sorumludur. Anne ve babalardan tek rica ettiğimiz şey böyle yerlere gelince çocuklarını yalnız bırakmamalarıdır. Sonrası bizim işimiz, onlar bize emanet. Çocukların oyuncağa indirme ve bindirme görevini orada çalışan arkadaşa devretmek zorundalar. Bizim boy sınırlarımız var. Bunu imalatçılar ve makine mühendisleri odası kontrol ediyor. Boy sınırı 120'den yukarı olanlar binemez, veya 90 cm'den aşağı olan binemez gibi uyarılar oluyor. Ebeveynler bu durumlarda lütfen zorlamasınlar.'