İstanbul-maç öncesi 18 yaşındaki taraftarın öldürüldüğü kavgada sanığa müebbet hapis

BAYRAMPAŞA'da 30 Aralık 2018 tarihinde Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor maçı öncesi iki kulübün taraftarları arasında yaşanan olaylarda 18 yaşındaki Muhammet Yücel'in öldürülmesine ilişkin 7'si tutuklu 12 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Sanıklardan Can Zorlu "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 11 sanık ise toplam 10 yıldan 16,5 yıla kadar değişen hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Can Zorlu, Ercan Derge, Mirsad Büyükbayrak, Nurettin Akdemir, Serkan Bayraklı, B.H., K.S.Ö. getirildi. Tutuksuz sanıklardan Emre Yılmaz, Mert Balota, E.S ve Aydın Köseoğlu salonda hazır bulundu. Tutuksuz sanık Sercan Kılıç ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Ölen taraftarın babası Fatih Yücel ve olay günü yaralanan mağdur Fehmi Şen duruşmaya katıldı."PİŞMANIM"Tutuklu sanıklardan Can Zorlu, esas hakkındaki mütalaaya karşı "Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı, pişmanım" dedi. Sanık Mirsad Büyükbayrak ise, "Böyle bir olaya karıştığım için çok üzgünüm, ancak eylemler olduğunda olay yerinde değildim. Öğretmenliğim var, adaletli karar verilmesini bu kapsamda beraat ve tahliyemi isterim" dedi. Davada yargılanan tüm sanıklar önceki savunmalarına tekrar ettiklerini belirterek, beraatlerini istedi. Son söz olarak sanıklar, "Adaletinize güveniyorum'" dediler.BİR SANIĞA MÜEBBET HAPİS CEZASIHeyet, tutuklu sanık Can Zorlu'yu Muhammet Yücel'e karşı işlediği "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.11 SANIĞA AYRI AYRI CEZAHeyet, sanıklar Aydın Köseoğlu, Mert Balota, Mirsad Büyükbayrak, Nurettin Akdemir, Serkan Bayraklı, Sercan Kılıç, Emre Yılmaz, Ercan Denge'yi "Kasten öldürmeye yardım" suçundan ayrı ayrı 15'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Olay tarihinde 18 yaşından küçük olan B.H, K.S.Ö, E.S'ye de aynı suçtan 10'ar yıl hapis cezası verildi.2 SANIĞA AYRICA YARALAMA CEZASIHeyet, sanıklardan Emre Yılmaz ve Ercan Derge'ye müşteki Fehmi Şen'e karşı "Kasten yaralama" suçundan da 1 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. Heyet, sanıklara takdir ve tahrik indirimi uygulamadı.5 SANIK KARARLA TUTUKLANDIMahkeme heyeti, B.H, K.S.Ö ve E.S'nin müşteki Fehmi Şen ve Berkay Karabay'a karşı işledikleri "Yaralama" suçundan beraatlerine karar verdi. Heyet, kararla birlikte Aydın Köseoğlu, Mert Balota, Sercan Kılıç, Emre Yılmaz ve E.S'nin tutuklanmasına karar verdi.İDDİANAMEİddianamede, 30 Aralık 2018'de, saat 14.30 sıralarında Bayrampaşa'da Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköy Spor arasındaki futbol müsabakası öncesinde iki kulüp taraftarı arasında yaşanan olaylar neticesinde Muhammet Yücel'in yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede vefat ettiği, Berkay Karabay ve Fehmi Şen'in de yaralandığı belirtiliyordu. Müsabakanın başlamasından sonra 9 sanığın tespiti için çevredeki kamera kayıtlarının temin edildiği, sanıkların eşkallerinin belirlendiği, sanıkların stadyum çıkışında gözaltına alındıkları, bazı sanıkların ise diğer günlerde yakalandığı anlatılıyordu. İddianamede, sanık Can Zorlu'nun maktülün üzerine çıkıp bıçakladığı, sanık Serkan Bayraklı'nın sopayla maktüle vurduğu, Nurettin Akdemir'in maktülün yüzüne ve vücuduna tekme attığı, Sercan Kılıç'ın elindeki içecek kutusunu maktüle fırlattığı, Mirsad Büyükbayrak'ın uçan tekme attığı, Ercan Derge'nin maktüle saldırdığı kaydediliyordu. İddianamede sanıklardan Aydın Köseoğlu, Can Zorlu, Mert Balota, Mirsad Büyükbayrak, Nurettin Akdemir, Sercan Kılıç, Serkan Bayraklı'nın "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması isteniyordu. İddianamede Emre Yılmaz ve Ercan Derge'nin "Kasten yaralama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası istenirken, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan B.H., K.S.Ö., ve E. S.'nin ise "Kasten öldürme" ve "Kasten yaralama" suçlarından 12 yıl 8'er ay ile 17'şer yıl arasında hapisle cezalandırılması isteniyordu.