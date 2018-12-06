İstanbul- Maltepe'de Asker Uğurlama Konvoyunda Drift Yaptı, Gözaltına Alındı

Haber- Kamera Ali Kerem BENGİ İSTANBUL DHA
Maltepe'de Sahil Yolu'nda geçen Salı günü asker uğurlama konvoyunda
drift yapan sürücü İlkan T. gözaltına alındı. İlkan T.'nin
motosikleti trafikte tek teker üzerinde kullandığı görüntüleri ise
sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.
ÖZEL EKİP KISA SÜREDE PLAKAYI TESPİT ETTİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil
Trafik Ekipler Amirliğine bağlı ekipleri geçen Salı günü asker
uğurlama konvoyunda drift yapan sürücüyü yakalamak için özel ekip
oluşturdu. Özel ekip basına yansıyan görüntüleri ve sosyal medyada
paylaşılan görüntüleri incelemesinin ardından çevrede bulunan
kameraları inceleyerek kısa sürede otomobilinin plakasının tespit
etti.
YAKALANAN SÜRÜCÜ'YE BİN 2 LİRA TRAFİK CEZASI KESİLİRKEN İKİ AY
EHLİYETİNE EL KONULDU
Sivil Trafik Ekipleri tarafından adresi belirlenen sürücüyü gözaltına
alınarak Maltepe Küçükyalı Polis Merkezi Amirliği'ne getirildi.
Şüpheli İlkan T. hakkında başlatılan 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye
Sokma' suçlaması nedeniyle ifadesi alındıktan sonra serbest
bırakıldı. İlkan T.'ye 1002 lira trafik cezası kesilirken ehliyetine
de 2 ay el konuldu.
MOTOSİKLETİ DE TEHLİKELİ KULLANMIŞ
Öte yandan İlkan T.'nin daha önceden tehlikeli bir şekilde
motosikleti kullandığı görüntüleri de sosyal medya hesabından
paylaştığı ortaya çıktı. O görüntülerde İlkan T. motosikleti trafikte
tek teker üzerinde kullanıyor.
Sahil Yolu,Maltepe
06 Aralık 2018 Perşembe 11:34