İstanbul- Maltepe'de Asker Uğurlama Konvoyunda Drift Yaptı, Gözaltına Alındı

06 Aralık 2018 Perşembe 11:34



06 Aralık 2018 Perşembe 11:34

Haber- Kamera Ali Kerem BENGİ İSTANBUL DHAMaltepe'de Sahil Yolu'nda geçen Salı günü asker uğurlama konvoyundadrift yapan sürücü İlkan T. gözaltına alındı. İlkan T.'ninmotosikleti trafikte tek teker üzerinde kullandığı görüntüleri isesosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.ÖZEL EKİP KISA SÜREDE PLAKAYI TESPİT ETTİİstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü SivilTrafik Ekipler Amirliğine bağlı ekipleri geçen Salı günü askeruğurlama konvoyunda drift yapan sürücüyü yakalamak için özel ekipoluşturdu. Özel ekip basına yansıyan görüntüleri ve sosyal medyadapaylaşılan görüntüleri incelemesinin ardından çevrede bulunankameraları inceleyerek kısa sürede otomobilinin plakasının tespitetti.YAKALANAN SÜRÜCÜ'YE BİN 2 LİRA TRAFİK CEZASI KESİLİRKEN İKİ AYEHLİYETİNE EL KONULDUSivil Trafik Ekipleri tarafından adresi belirlenen sürücüyü gözaltınaalınarak Maltepe Küçükyalı Polis Merkezi Amirliği'ne getirildi.Şüpheli İlkan T. hakkında başlatılan 'Trafik Güvenliğini TehlikeyeSokma' suçlaması nedeniyle ifadesi alındıktan sonra serbestbırakıldı. İlkan T.'ye 1002 lira trafik cezası kesilirken ehliyetinede 2 ay el konuldu.MOTOSİKLETİ DE TEHLİKELİ KULLANMIŞÖte yandan İlkan T.'nin daha önceden tehlikeli bir şekildemotosikleti kullandığı görüntüleri de sosyal medya hesabındanpaylaştığı ortaya çıktı. O görüntülerde İlkan T. motosikleti trafiktetek teker üzerinde kullanıyor.