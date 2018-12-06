06 Aralık 2018, 11:34
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İstanbul- Maltepe'de Asker Uğurlama Konvoyunda Drift Yaptı, Gözaltına Alındı

Haber- Kamera Ali Kerem BENGİ İSTANBUL DHAMaltepe'de Sahil Yolu'nda geçen Salı günü asker uğurlama konvoyundadrift yapan sürücü İlkan T. gözaltına alındı.

Haber- Kamera Ali Kerem BENGİ İSTANBUL DHA

Maltepe'de Sahil Yolu'nda geçen Salı günü asker uğurlama konvoyunda

drift yapan sürücü İlkan T. gözaltına alındı. İlkan T.'nin

motosikleti trafikte tek teker üzerinde kullandığı görüntüleri ise

sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

ÖZEL EKİP KISA SÜREDE PLAKAYI TESPİT ETTİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil

Trafik Ekipler Amirliğine bağlı ekipleri geçen Salı günü asker

uğurlama konvoyunda drift yapan sürücüyü yakalamak için özel ekip

oluşturdu. Özel ekip basına yansıyan görüntüleri ve sosyal medyada

paylaşılan görüntüleri incelemesinin ardından çevrede bulunan

kameraları inceleyerek kısa sürede otomobilinin plakasının tespit

etti.

YAKALANAN SÜRÜCÜ'YE BİN 2 LİRA TRAFİK CEZASI KESİLİRKEN İKİ AY

EHLİYETİNE EL KONULDU

Sivil Trafik Ekipleri tarafından adresi belirlenen sürücüyü gözaltına

alınarak Maltepe Küçükyalı Polis Merkezi Amirliği'ne getirildi.

Şüpheli İlkan T. hakkında başlatılan 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye

Sokma' suçlaması nedeniyle ifadesi alındıktan sonra serbest

bırakıldı. İlkan T.'ye 1002 lira trafik cezası kesilirken ehliyetine

de 2 ay el konuldu.

MOTOSİKLETİ DE TEHLİKELİ KULLANMIŞ

Öte yandan İlkan T.'nin daha önceden tehlikeli bir şekilde

motosikleti kullandığı görüntüleri de sosyal medya hesabından

paylaştığı ortaya çıktı. O görüntülerde İlkan T. motosikleti trafikte

tek teker üzerinde kullanıyor. Sahil Yolu,Maltepe
06 Aralık 2018 Perşembe 11:34