İstanbul- Maraton Nedeniyle Bazı Yollar Trafiğe Kapatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
iştiraki Spor İstanbul tarafından Sağlıklı Yarınlara Koş İstanbul temasıyla düzenlenen Vodafone 40. İstanbul Maratonu dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından yarın düzenlenecek Vodafone 40. İstanbul Maratonu'yla ilgili olarak alınan emniyet tedbirleri kapsamında, parkur güzergahları ve bu güzergahlara çıkan tüm yollar, yarış sabahı saat 05.00 ile 14.30 arasında trafiğe kapalı olacak.
Açıklamaya göre, trafiğe kapanan yollar şöyle Atatürk
Bulvarı Aksaray istikametinden ve Unkapanı köprü Tarlabaşı
Bulvarından gelen akım Eminönü
istikameti, katılımlar kapatılacak, Ragıp Gümüşpala
Caddesi ile bağlı sokak ve caddeler (Eminönü Sahil yolu), Cemil Birsel Caddesi ve Galata
Köprüsü (iki yönlü trafiğe kapatılacaktır), Reşadiye
Caddesi (Sirkeci Sahil yolu), Ankara
Caddesi, araba vapurları girişleri, Gülhane
Parkı sahil alt girişleri, Ayasofya
Meydan, Alemdar Caddesi, At Meydanı Caddesi, Divanyolu Caddesi, Cankurtaran
(Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokak'tan sahil istikametine dönüş yapılmayacak), Çatladıkapı (Aksakal
Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesi'nden sahil istikametine dönüş yapılmayacak), Kumkapı (Kumluk Sokak'tan sahil istikametine dönüş yapılmayacak), Kumkapı Balık Hali ve Balıkçılar Çarşısı çıkışlar, Namık Kemal
Caddesi (Küçüklanga Caddesinden itibaren kapatılacak), Langa Bostan Sokak, Sahil Kennedy Caddesi
(Sirkeci - Bakırköy
arası), Rauf Orbay
Caddesi (Havuzlu Kavşaktan itibaren kapanacak) Atatürk Havalimanı
Caddesinden (Havuzlu Kavşak) Sirkeci istikameti ve Yeşilyurt
İstasyon Caddesinden (Havuzlu Kavşak) sirkeci istikameti kapatıldı.
Öte yandan Avrasya
Tüneli Avrupa
yakası girişi, Unkapanı Köprüsünden sahil yolu havuzlu kavşak arası komple çift yönlü kapatıldı.
Alternatif yollar ise Atatürk Bulvarı, Fevzipaşa
Caddesi, Yavuz Selim
Caddesi, Şehzadebaşı Caddesi
, Vezneciler Caddesi, Kadırga Liman Caddesi, Türkeli
Caddesi, Vatan Caddesi
, Millet Caddesi, Aksu
Caddesi ve Ekrem Kurt
Bulvarı, Eski Havaalanı ve Yeni Havaalanı Caddeleri ve Demiryolu Caddesi olarak belirlendi. Beyoğlu
ve Beşiktaş
'ta ise şu yollar trafiğe kapatıldı Zincirlikuyu
D-100 kuzey katılımı (Kuzeye mecburi yön yapılacaktır), Metrobüs durakları (Beşiktaş istikameti), ATV önü - Hoş Sohbet Sokak ve civarı, Merkez
Komutanlığı ışıklar, Opel
Gerçek önü, Sait Çiftçi Köprü katılımı (E-5 güney katılım), Sabancı Lisesi önü, Yıldız ışıklar, Akdoğan Sokak girişi, Ressam Hamdibey
Sokak, Bostancı Veli Sokak, Abbasağa Sokak, Hasfırın Sokak, Serencebey Sokak, Ortaköy
dönüşleri, Beşiktaş Meydan, Vestel
ışıklar, Palangalar ışıklar, Ortaköy Meydan, Kadırgalar Caddesi toprak yol dönüşleri, Mete kavşağı, Gümüş Cadde başı (Taksim
), Gümüşsuyundan toprak yola iniş, Dolmabahçe
ışıklar, Kahve Dünyası önü (Setüstü gelişi), Akyol Cadde başı, Meclis-i Mebusan yokuşu başı, Aydilimi Pastanesi yanı, Kabataş
ışıklar, Fındıklı
ışıklar, Deniz liman çıkışı, Salı Pazarı ışıklar, Boğazkesen Cadde gelişi, Boğazkesen ışıklar, Tophane
ışıklar, Nargileciler çıkışı, Revani Sokak gelişi, Kemeraltı
ışıklar, Karaköy
meydan, Perşembe pazarı ışıklar, Azap kapıdan Tarlabaşına mecburi istikamet, Kardeşim Sokak, Kasımpaşa
'dan Tarlabaşına mecburi yön (Unkapanına akım verilmeyecek), Perşembe pazarından Tarlabaşına mecburi yön (Unkapanına akım verilmeyecek), Şişhane meydandan bankalar cadde girişi, Tarlabaşı'ndan perşembe pazarına giriş, Şişhane ışıklardan Kasımpaşa'ya mecburi yön, Kasımpaşa'dan Unkapanı köprü ayrımı, Perşembe pazarından Unkapanı köprü ayrımı.
ALTERNATİF YOLLAR
Alternatif yolları kullanmak isteyenler, Ortaköy istikametinden gelenler, eski Yıldız Caddesi Barbaros Bulvarı'na yönlendirilecek. Gümüşsuyu Caddesi'nden gelenler, Miralay Şefik Bey Sokak'tan Divan kavşağına, Mete kavşağından gelenler, Divan Kavşağına yönlendirilecek. Balmumcu
'dan gelen akım, Merkez Komutanlığından ters istikamete tekrar Balmumcu'ya verilecek. Dolmabahçe ve Sütlüce tünellerini kullanacak olanlar, Şişli
Bomonti Akar Caddesi'ne yönlendirilecek, Tarlabaşı Bulvarı ve Yedikuyular Caddesi ise trafiğe açık olacak.
Anadolu yakasında da Kısıklı
Caddesi Neşet Bey Sokak kavşağı (Altunizade Köprü istikametine trafik akımı kapatılacak), Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önünden D-100 Karayolu güney katılım, Mahir iz Caddesi Kısıklı Caddesi kavşağı yaya üst geçidi önü (Altunizade Köprü istikametine trafik akımı kapatılacak) Tophanelioğlu Caddesi Gold Bilgisayar önü D-100 güney-kuzey katılım, Beylerbeyi Abdullahağa Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kuzey katılım, Gümüşyolu Caddesi Babanakkaş Sokak kavşağı (Beylerbeyi istikametine trafik akımı kapatılacak), Abdullahağa Caddesi Kuzguncuk tünel çıkışı (Beylerbeyi köprü katılım istikameti trafiğe kapatılacak), Batı Ataşehir
Kızıl Begonya Sokak'tan Kuzey Çevreyolu Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü istikametine katılım, Şile
Yolu Kuzey Libadiye Kavşaktan Vecdi Diker Tünel istikameti, Avrasya Tüneli Asya
Yakası girişi trafiğe kapatıldı.
Alternatif yollar ise Fatih Sultan Mehmet
Köprüsü, Yavuz Sultan Selim
Köprüsü, D-100 Karayolu ve Nuhkuyusu Caddesi olacak.
Çevre yollarından Güney Zincirlikuyu ayrımı (Güney O-1 karayolundan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen akım tamamen kesilerek Büyükdere
- BalmumcuLevent - Sarıyer
ayrımına yönlendirilecektir), Kuzey Uzunçayır
rampa kapama noktası (Akım Sabiha Gökçen
ayrımlarından Çamlıca
bağlantı yoluna verilecektir), Kuzey Çamlıca gişelerden geliş Mimar Sinan
Camisi karşısı kapama noktası (Akım Ataşehir yan yola verilecektir), Kuzey Ataşehir yan yol Çamlıca gişelerden geliş istikameti kapama noktası (Yan yola verilen akım Ataşehir Barbaros Yenisahra ayrımına yönlendirilecektir), Kuzey TEM katılım kapama noktası (O-1 kuzey yoldan gelen akım 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne verilmeyecektir) trafiğe kapalı olacak.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanacak tüm sürücüler kapatma noktalarından en kısa güzergahtan Fatih Sultan
Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametine yönlendirilecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi,İstanbul
11 Kasım 2018 Pazar 09:09