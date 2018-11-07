İstanbul Maratonu'na Hazır Mısınız?

Daha sıkı çalışan antrenmanlar
Koşu sırasında seni motive edecek ve koşu durumun ve performansınla ilgili bilgilendirecek üstün antrenman arkadaşı Apple Watch
ile tüm maratonlarda fark yaratabilirsin. Bir spor saatinden çok daha fazlasını sunan Apple Watch Series 4 koşudan yüzmeye, antrenman alışkanlıklarını öğrenen ve ihtiyaç duyduğun tüm ölçümleri doğrudan bileğinde gösteren bir antrenör. Apple Watch'undaki antrenman uygulamasında koşuyu seçtikten sonra kişisel hedefleri belirleyip koşacağın mesafe, yaktığın kalori, kalp atış hızı gibi birçok parametreyi takip edebilirsin.
Bunları biliyor musunuz?
watchOS 5 ile gelen yeni koşu özellikleriyle; Tempo. Dış Koşu antrenmanında tempo uyarısı seçeneği bulunuyor. Önce bir tempo hedefi seçiyorsunuz. Sonra Apple Watch bileğinizde hissedeceğiniz bir dokunuşla seçtiğiniz temponun üstünde mi yoksa altında mı olduğunuzu size haber veriyor.
Periyodik hız. Koşu antrenmanlarınızda artık sadece ortalama hızınızı değil periyodik hızınızı da ölçebiliyorsunuz. Periyodik hızınızı bir önceki kilometreyi tamamlama sürenizi gösterir.
Kadans. watchOS 5 ile, koşu yaparken bir dakikada attığınız adım sayısını görebiliyorsunuz. Optimum kadansınızda koşmanız verimliliğinizi artırmaya ve sakatlanma riskinizi azaltmaya yardımcı oluyor.
Ekibindeki arkadaşlarınla Walkie - Talkie ile konuş. Anlaşıldı. Tamam.
Koşu sırasında Apple Watch'u olan diğer ekip arkadaşlarına telefon aramalarından daha hızlı ve mesajdan daha kişisel mesajlar gönderebilir, yerini bildirebilir, onları motive edebilirsin.
Walkie-Talkie uygulaması, Apple Watch'u olan herkesle yepyeni ve bir o kadar da eğlenceli yollarla bağlantı kurmana olanak veriyor. Bas, konuş. Dinlemek için bırak. Anlaşıldı mı? Tamam.
Günlük hayat koşturmacasında kaçırdıklarını koşarken yakala
Koşu sırasında Apple Watch'undan dinleyebileceğin Apple Music'teki 50 milyondan fazla şarkı ve olağanüstü çeşitlilikteki Podcast'ler havaya girmene yardımcı olacaktır. Bunun için okuyamadığın bir kitabın Podcast'ini, kaçırdığın bir radyo programını, sevdiğin bir DJ'in hazırladığı özel çalma listesini ya da bir psikoloğun motive edici konuşmasını seçebilirsin. Seçim sana kalmış. Aman Podcast'i dinlerken koşmayı unutma! App Store
ile hem zihnini hem bedenini maratona hazırla
Seni hem maratona motive edecek hem de sonrası için sahalara hazırlayıp fit kalmanı sağlayacak ve aynı zamanda sosyalleştirecek Nike+Run Club rehberli koşu uygulamasından Fitwell
'e, Sweaters'tan Meditasyon'a Apple Watch'undan ya da iPhone'undan takip edebileceğin muhteşem uygulama seçeneklerine ulaşmak için App Store'daki "Gelecek maratona hazırlan" koleksiyonuna mutlaka bir göz at.
Peki ya zihnin bu 10 kilometrelik serüvene hazır mı? Bu uygulamalar sayesinde koşuya birkaç gün kala konsantrasyonunu artırabilir, zihinsel dayanıklılığını en üst seviyeye taşıyabilirsin.
Bunun için düzenlediğimiz özel "Zihnini maratona hazırla" koleksiyonuna göz atmayı unutma.
Apple Watch,Apple
07 Kasım 2018 Çarşamba 17:45