İstanbul Maratonu'nu Erkeklerde Kimutai, Kadınlarda Chepngetich Kazandı

Maratonu erkeklerde 2 saat 9 dakika 57 saniye ile Kenyalı atlet Felix Kimutai, kadınlarda ise 2 saat 18 dakika 35 saniye ile Kenyalı atlet Ruth Chepngetich birinci olarak tamamladı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden başlayan maraton, Sultan Ahmet Meydanı'nda son buldu. Bu yıl "Sağlık İçin Koş" temasıyla düzenlenen İstanbul Maratonu, Tekerlekli Sandalye, 42K "Maraton", 15K, 10K, Halk Koşusu olmak üzere 5 ana kategoride yapıldı. 1979 yılından bugüne kesintisiz olarak her yıl düzenlenen ve kıtalararası koşulan tek yarış olma özelliğine sahip İstanbul Maratonu'na 100'den fazla ülkeden yaklaşık 100 binin üzerinde sporcu katılım gösterdi.
ERKEKLERDE BİRİNCİ FELİX KİMUTAİ
Vodafone 40'ıncı İstanbul Maratonu'nda 42K "Maraton" 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden saat 09.00'da başladı. Sultan Ahmet Meydanı'nda son bulan maratonda erkeklerde 2 saat 9 dakika 57 saniye ile parkur rekoru kıran Kenyalı atlet Felix Kimutai birinci oldu. 2.10.37'lik derecesi ile Bahreinli atlat Abdi İbrahim
Abdo ikinci olurken, 2.10.54'lük derecesi ile Kenya asıllı Fransız atlet Abraham Kiprotich üçüncü sıraya yerleşti.
KADINLARDA BİRİNCİ RUTH CHEPNGETİCH
Maratonda kadınlarda ise birinci 2 saat 18 dakika 35 saniyelik derecesi ile parkur rekoru kıran Kenyalı atlet Ruth Chepngetich oldu. 2.25.03'lük derecesi ile Kenyalı atlet Margaret Agai 2'nci olurken, 2.31.04'lük derecesi ile Etiyopyalı atlet Fatuma Sado üçüncü oldu.
Maratonda her yıl olduğu gibi bu yıl da en renkli bölüm Halk Koşusu'nda yaşandı.
Gençlik ve Spor Bakanı
Kasapoğlu, "Bu güzel günde dünyanın en güzel şehri İstanbul'da sizlerle birlikte olmaktan dolayı mutluyum. Bu yarış kötülüklere karşı birlik ve beraberlik için olan bir yarış. Kıtaları ve gönülleri birleştiren bir yarış. Sağlık için, birlik ve beraberlik için, terörü yenmek için, bağımlılıkları yenmek için koşacağız, hepinize başarılar diliyorum" diye konuştu.
Sporun sağlık ve geleceğin daha rahat yaşaması olduğunu ifade eden İBB Başkanı Mevlüt Uysal, katılan herkese teşekkür ederek sağlıklı yarınlar diledi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise İBB Başkanı Uysal'a teşekkür ederek, "Kardeşlik için, beraberlik için Asya
'dan Avrupa
'ya koştuğunuz için hepinizi tebrik ediyorum"dedi.
Startın verilmesi ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde kahvaltı yapan, kostümleri ile yarışa katılan, sürpriz evlenme teklifi edenlerler oldu. Bunların dışında sosyal mesaj vermek isteyen Sivil Toplum Kuruluşları (STK
) da maratonda yer aldı.
Sağlıklı yaşama dikkat çeken vatandaşlar renkli görüntüler oluştururken, halk koşusuna katılan 87 yaşındaki Kore
Gazisi Mehmet Ali Borç Bitiren gençlere tavsiyelerde bulundu.