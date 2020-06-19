İSTANBUL "Maske kullanmama cezası yüksek olsun"

"Maske kullanmama cezası yüksek olsun"Doğan GÜNDOĞDU'Esma MURAT'Osman BAKIR/İSTANBUL, (DHA) ? Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla İstanbul'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

19.06.2020 16:44 | Son Güncelleme: 19.06.2020 17:24
"Maske kullanmama cezası yüksek olsun"
Doğan GÜNDOĞDU'Esma MURAT'Osman BAKIR/İSTANBUL, (DHA) ? Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla İstanbul'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. İstanbul'da vatandaşların büyük çoğunluğunun maske taktığı gözlenirken, birçok vatandaş maskesiz gezenlere verilecek cezanın artmasını talep etti.Bahçelievler ve Sultanbeyli Belediyesi ekipleri de vatandaşlara maske dağıttı.
1 Haziran itibariyle Koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından son bir haftada vaka sayılarındaki artış, yeni tedbirlerin alınmasına sebep oldu.Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından denetimler başladı. Bahçelievler Belediyesi ve Sultanbeyli Belediyesi de ilçelerin en kalabalık merkezlerinde denetimlerini sürdürdü.Belediye ekipleri vatandaşlara da maske dağıttı.
'MASKE TAKMAYANLARA PARA CEZASI DAHA DA ARTSIN'
İbrahim Yıldırım, sokakta maske takmayanlara verilecek cezanın doğru bir uygulama olduğunu ifade ederek, son zamanlarda insanların kuralları boşladığını, sanki virüs yokmuş gibi davrandığını ve bu ceza ile tekrar herkesin kurallara daha çok uyacağını söyledi. Hacer Kuşçu ise toplum olarak herkesin önlemini alması gerektiğini dile getirerek, 'Maske takmayanlara ceza gelmesi çok iyi oldu. Çünkü maske takmayanlar başkalarının haklarına da giriyorlar. Bu bir nevi kul hakkı. Belki o maske takmayanlardan virüs bana bulaşacak. Özellikle metrobüs ve otobüslerde görüyorum. Otobüse binerken takıyor, bindikten sonra içeride çıkarıyor. Cezaların bu sebeple daha artmasını isterim ve ancak bu şekilde Koronavirüs'ten kurtuluruz' dedi.
ZABITALARDAN 'MASKE' UYARISI
Zabıta ekipleri maske takmayan vatandaşları da uyardı. Kurallara uymayan ve maske takmayan vatandaşlara, 'Neden maske takmıyorsunuz' Bundan sonra cezai işlem uygulanacaktır? şeklinde uyarılarda bulunan Zabıta Ekipleri, bu süreçte özellikle vatandaşların maske takmasını ve özen göstermesini söyledi. Kentte maske takmayanlara 900 lira ceza kesiliyor. İSTANBUL ’Maske kullanmama cezası yüksek olsun’

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İstanbul, DHA, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: AK Parti, TBMM Başkanlığı için Mustafa Şentop’u aday gösterdi Haber
Son Dakika: AK Parti, TBMM Başkanlığı için Mustafa Şentop'u aday gösterdi
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı Haber
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı
Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak Haber
Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti Haber
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok’tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı Haber
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
Su basan hastanenin bodrum katında mahsur kalan kadının imdadına dalgıç polis yetişti Haber
Su basan hastanenin bodrum katında mahsur kalan kadının imdadına dalgıç polis yetişti
Müge Anlı’da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü Haber
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL’lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak Haber
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Haberler››Güncel››İSTANBUL 'Maske kullanmama cezası yüksek olsun' - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:06: İzmit Belediyesi yağmur sonrası yolları temizliyor - Haber 18:06: Merinos Halı, TSE Covid-19 güvenli üretim belgesi alan ilk firma oldu - Haber 18:05: FETÖ'nün Bodrum'da yakalanan finans sorumlusu tutuklandı - Haber 18:05: Bafra'da asfalt atağı - Haber 18:01: Başkan Büyükgöz esnafı dinliyor - Haber 18:00: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu - Haber 17:53: İbrahim Tatlıses'ten yeni açıklama: Oğlum Ahmet köstebek değildir - Magazin 17:17: Listeye Bilecik ve Erzincan'ın da eklenmesiyle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 52'e yükseldi - Haber 16:03: Su basan hastanenin bodrum katında mahsur kalan kadının imdadına dalgıç polis yetişti - Haber 13:08: Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor - Ekonomi