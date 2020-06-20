İSTANBUL-MECİDİYEKÖY'DE KISITLAMA DENETİMLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi sınavında öğrencilerin kalabalıklardan uzak, güvenli ve kolay şekilde okullarına ulaşması için getirilen 6 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürdü.

20.06.2020 11:52 | Son Güncelleme: 20.06.2020 12:02
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi sınavında öğrencilerin kalabalıklardan uzak, güvenli ve kolay şekilde okullarına ulaşması için getirilen 6 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürdü. Kısıtlama nedeniyle meydanların ve yolların boş kaldığı görüldü.
Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, bugün gerçekleştirilen Liselere Giriş Sınavı (LGS) için kısmi sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti. 81 ilde getirilen sokağa çıkma kısıtlaması saat 09.00'da başlarken saat 15.00'e kadar sürecek. Kısıtlama kapsamında Mecidiyeköy Meydan'da Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi. Trafiğine çıkan araçlar durdurulurken izinleri kontrol edildi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Taksim Meydanı'nın boş kaldığı görüldü. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne sessizlik hakim oldu. İSTANBUL-MECİDİYEKÖY’DE KISITLAMA DENETİMLERİ

Kaynak: DHA

Etiketler: milli eğitim bakanlığı, Mecidiyeköy, Taksim, LGS, Güncel, Haber

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