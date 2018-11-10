İstanbul Merkezli 10 İlde Fetö Operasyonu

İstanbul
merkezli 10 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, Muğla
'da iki astsubay, bir üsteğmen ve bir teğmen yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen Dalaman
Deniz Üs Komutanlığında görevli Astsubay Çavuş F.Y.B, Fethiye
ilçesinde Jandarma
Üsteğmen Y.G, Aksaz Deniz Üssünde görevli Teğmen U.Ö. ve Astsubay K.K'yi gözaltına aldı.
Şüpheliler, Muğla'daki işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, 6 Kasım
'da örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen ve konuşma içerikleri çözümlenen 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Muğla,İstanbul
10 Kasım 2018 Cumartesi 14:03