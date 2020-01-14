Haberler » 3. Sayfa » İstanbul merkezli 10 ilde sahte engelli raporu çetesine operasyon: 103 gözaltı - Haberler

İstanbul merkezli 10 ilde sahte engelli raporu çetesine operasyon: 103 gözaltı

İstanbul merkezli 10 ilde, erken emeklilik, ÖTV indirimi gibi benzeri hususlarda sahte evrak hazırlayarak 'engelli raporu' çıkardıkları kişilerin emekli olmasını sağlayıp, devleti zarara uğratan çeteye yönelik operasyon başlatıldı.

14.01.2020 10:25 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:30İstanbul merkezli 10 ilde sahte engelli raporu çetesine operasyon: 103 gözaltı
merkezli 10 ilde, erken emeklilik, ÖTV indirimi gibi benzeri hususlarda sahte evrak hazırlayarak 'engelli raporu' çıkardıkları kişilerin emekli olmasını sağlayıp, devleti zarara uğratan çeteye yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda gözaltı kararı verilen 114 şüpheliden,103 kişi yakalandı. Firari 11 üyesinin yakalanması için operasyonlar sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturması kapsamında, hastaneye tedavi amaçlı gelen vatandaşları sahte engelli raporu çıkartmasıyla ilgili yeni bir çeteyi ortaya çıkardı.

Söz konusu soruşturma kapsamında 114 kişiden oluşan çete üyelerini uzun süre teknik ve fiziki takibe alan emniyet ekipleri, bu sabah operasyonun düğmesine bastı. İstanbul, Amasya, Batman, Kocaeli, Nevşehir, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat ve Yalova'da yapılan eş zamanlı operasyonda, "sahte engelli raporu almak suretiyle suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak, kamu zararına nitelikli dolandırıcılık ve resmi evrakta sahtecilik" suçlarından aranan 114 zanlıdan 103'ü yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda çok sayıda sahte evrak, engelli raporu ve doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine getirildi. Polis, çeteninin firari 11 üyesinin yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor. - İSTANBUL

İstanbul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

11:26  Prematüre bebek kalp ameliyatıyla hayata tutundu - Haberler
11:23  Üroloji Uzmanı Boz: Kuruyemişler böbrek taşı yapabilir - Haberler
11:20  İran Dışişleri Bakanı Zarif: "Avrupa taahhütlerini yerine getirme cesaretine sahip olmalı" - Haberler
11:15  MHP Grup Toplantısı - Haberler
11:13  İzinsiz kullandıkları kredi kartı iki kardeşe ölüm getirdi - Haberler
11:05  13 yıl sonra çocuklarının kendisinden olmadığını öğrenen baba kahroldu - Haberler
10:53  Devlet Bahçeli 6 ay sonra grup toplantısı düzenledi - Haberler
10:48  Kadir İnanır'dan Süleyman Soylu'ya tek cümlelik yanıt geldi - Haberler
10:45  Son dakika: İran, düşürülen Ukrayna uçağıyla ilgili bazı kişilerin gözaltına alındığını duyurdu - Haberler
10:42  Evine gizlice girdiği kız arkadaşını uyuduğu sırada bıçaklayarak öldürdü - Haberler
14.01.2020 11:28:30